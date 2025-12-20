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Mariah Carey (57) hat mit einem weihnachtlichen Auftritt in São Paulo besorgte Reaktionen unter ihren Fans hervorgerufen. Die Sängerin stand am Dienstag in Brasilien auf der Bühne. Ein Video, das zeigt, wie Carey ihren Hit "Fantasy" performt, sorgt nun für Diskussionen.



In dem Clip bewegt sich die Sängerin auffallend steif wirkend über die Bühne. Es scheint, als müsste ein Tänzer der 57-Jährigen einen Arm reichen und sie führen.



Im Anschluss stehen im Clip einige Tänzer um Carey herum. Sie lehnt sich in ihrem glitzernden goldenen Kleid nach hinten in die Männer hinein. Es erweckt den Anschein, als würde ihr einer der Tänzer dabei helfen, ein Bein anzuheben. Unklar bleibt dabei, ob all diese Elemente Teil der üblichen Choreografie sind. Generell scheint sich Carey fast wie in Zeitlupe über die Bühne zu bewegen.

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Fans machen sich Sorgen um Mariah Carey

Unter dem Instagram-Video des Auftritts äußern sich zahlreiche Nutzer*innen besorgt. "Das ist traurig. Ruh dich aus oder geh in Rente und konzentriere dich auf dich selbst, Mädchen", schreibt ein User. Ein anderer wundert sich: "Sie ist erst 57 Jahre alt. Warum verhält sie sich, als wäre sie 80?"



Ein weiterer Nutzer vermutet, dass die Unterstützung durch die Tänzer mehr als nur Teil der Choreografie sein könnte: "Die Tatsache, dass sie auf diese Weise Hilfe braucht und es so aussehen lässt, als gehöre es zur Performance, zeigt, dass etwas nicht stimmt."



Schon zuvor gab es besorgte Reaktionen



Bereits wenige Tage zuvor hatten Aufnahmen aus Brasilien ähnliche Reaktionen ausgelöst. In dem Clip, der unter anderem auf X geteilt wurde, ist zu sehen, wie sich Carey am Arm einer Assistentin festhält, während sie zu wartenden Fans geht. Auch dieses Video hatte Spekulationen über ihren Gesundheitszustand ausgelöst.



THIS VIDEO OF MARIAH CAREY IS TRENDING AS EVERYONE NOTICED pic.twitter.com/ZPQBHnVdNM Truth Seeker (@_TruthZone_) November 13, 2026 / _TruthZone_

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Einige User*innen fragten sich, ob Carey Beschwerden hatte; andere vermuteten, ihr Schuhwerk oder der möglicherweise regennasse Untergrund könnten ihren Gang erklären, ohne dass eine der Erklärungen bestätigt ist. Die Sängerin trägt in dem Video kniehohe Stiefel mit hohem Absatz.

Mariah Careys Tanzkünste schon oftmals kritisiert

Schon vor Careys Auftritt in São Paulo sorgte indes die Bühnenpräsenz der Sängerin für Diskussionen. Bereits im Februar 2025 hatten Videos ihrer Las-Vegas-Show die Fans beschäftigt. Auch damals wurde die Sängerin für ihre steifen Bewegungen kritisiert. Ähnliche Reaktionen folgten nach Auftritten bei den BET Awards und den MTV Video Music Awards im vergangenen Jahr.



Im Oktober 2025 hatte Carey in der Talkshow "Watch What Happens Live" auf die wiederholte Kritik an ihren Tanzkünsten reagiert. "Ich habe wirklich keine Ahnung, was es mit diesem Tanzen auf sich hat", räumte die Sängerin gegenüber Moderator Andy Cohen (58) ein. Seit dem Beginn ihrer Karriere habe sie sich mit Choreografien schwergetan. Tanzen sei ihr nie beigebracht worden, zudem sei sie durch Erfahrungen in ihrer Kindheit in dieser Hinsicht belastet gewesen.



Carey selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Spekulationen oder ihrem Auftritt in São Paulo geäußert. Eine Anfrage des US-Portals "Page Six", das über das Konzert berichtete, ließ ihr Management zunächst unbeantwortet. (spot/cw)