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Bill und Tom Kaulitz sehen sich nicht als klassische Moderatoren (Bild: ZDF)

Tom und Bill Kaulitz (37) wollen die Erwartungen an ihre Moderation von "Wetten, dass..?" lieber nicht zu hoch hängen. "Wir sind ja die Ersten, die es moderieren, die keine Moderatoren sind. Darum wollen wir die Erwartungen mal ganz runterschrauben", erklärte Bill Kaulitz in einem Interview des ZDF zu dem Format. "Wir haben das nie gelernt. Wir haben noch nie eine Samstagabendsendung moderiert", betonte er.



Gerade deshalb könnten sie entspannt an die Show herangehen. "Weil wir ja wirklich keine Moderatoren sind, sondern das einfach mit einer Leichtigkeit und mit Spaß machen." Sein Zwillingsbruder Tom ergänzte: "Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten", sagte er. "Wir sind einfach nur da, um zu präsentieren und das muss man sich immer wieder einreden."



Die ZDF-Show "Wetten, dass..?" kehrt am 5. Dezember zurück  mit den beiden Musikern als Moderatoren. Die Brüder beerben damit  vorerst einmalig  Thomas Gottschalk, der das Format jahrzehntelang präsentiert hatte. Eine letzte Ausgabe mit ihm in der Hauptrolle war 2023 ausgestrahlt worden.



Konkrete Details zu Gästen und Wetten nannten die Brüder in dem Interview noch nicht. Jedoch versprachen sie, an alte Zeiten anknüpfen zu wollen. "Es soll ein 'Wetten, dass..?' werden, wie die Leute es kennen und lieben", sagte Bill Kaulitz. "Wir wollen die Show nicht neu erfinden." (dpa)