Heute, 06:42h 2 Min.

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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Unterstützung für LSBTI*. Sie ist mit über 300 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation in Europa.



Wir suchen zum 01.01.2027 eine



Teamleitung für die Inter*Trans*Beratung



im Umfang von 39h/Wo.



Aufgabenbereich

● Leitung des Teams (12 Mitarb.): Beratung für Inter*Trans*Menschen (auch Kinder und Familien) sowie die Beratung zur Anti­diskriminierung

● Konzepterstellung und Sachberichtserstellung für die Senatsverwaltungen sowie internationale Projekte (einschl. statistische Erhebungen und Evaluation)

● Teilbudgetverantwortung in Abstimmung mit der Abteilungsleitung

● Fachberatung und Durchführung von Fachveranstaltungen und Fachvorträgen

● Stellungnahmen und Empfehlungen für Politik u.a.

● Teilnahme an Gremien, Runden Tischen u.a.

● Pflege und weiterer Ausbau eines Fachnetzwerks (Ärzt*­innen, Therapeut*­innen )

● Kooperation und Vernetzung mit LSBTI*-Organisationen

● Weiterentwicklung des Fachbereichs in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung

● Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Abteilungsleitung

● Qualitätssicherung durch Fortbildungen, Supervision, Intervision und Teamsitzungen



Anforderungen

● Studium in adäquater Richtung (Soziale Arbeit, Gesundheitswissenschaften, Gender Studies o. vgl.)

● Erfahrung als Team- und Projektleitung, vorwiegend im queeren Umfeld

● Zugehörigkeit zur oder sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten von queeren Menschen, insbesondere Trans* und Inter* Personen

● Gute Kenntnisse der medizinischen und psychotherapeutischen Versorgungslandschaft für die Zielgruppe

● Sehr gute Kenntnisse der einschlägigen Gesetzesgrundlagen wie SBGG, AGG, LADG

● Überdurchschnittliches Engagement, hohe Einsatzbereitschaft und Freude an Herausforderungen

● Strukturiertes, methodisches und eigenverantwortliches Arbeiten



Wir bieten u.a.

● Entlohnung angelehnt an TV-L EG 12 u. Jobticket

● 30 Tage Urlaub

● Fortbildungen, Coaching

● Sinnstiftende Aufgabe in einem hochengagierten, multiprofessionellen Team



Bewerbungen bitte mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen in einer PDF-Datei unter Nennung des Kennwortes A1/2026/05_ITB per E-Mail bis zum 09.12.2026 an



Hinweis: die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Mi., den 16.12.2026 in unserem Lebensort Vielfalt in Berlin-Schöneberg statt.



Weitere Informationen bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) unter (030) 44 66 88 -111 (Rückrufoption)