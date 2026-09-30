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Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht Teamleitung für die Inter*Trans*Beratung
- Heute, 06:42h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Unterstützung für LSBTI*. Sie ist mit über 300 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation in Europa.
Wir suchen zum 01.01.2027 eine
Teamleitung für die Inter*Trans*Beratung
im Umfang von 39h/Wo.
Aufgabenbereich
● Leitung des Teams (12 Mitarb.): Beratung für Inter*Trans*Menschen (auch Kinder und Familien) sowie die Beratung zur Antidiskriminierung
● Konzepterstellung und Sachberichtserstellung für die Senatsverwaltungen sowie internationale Projekte (einschl. statistische Erhebungen und Evaluation)
● Teilbudgetverantwortung in Abstimmung mit der Abteilungsleitung
● Fachberatung und Durchführung von Fachveranstaltungen und Fachvorträgen
● Stellungnahmen und Empfehlungen für Politik u.a.
● Teilnahme an Gremien, Runden Tischen u.a.
● Pflege und weiterer Ausbau eines Fachnetzwerks (Ärzt*innen, Therapeut*innen )
● Kooperation und Vernetzung mit LSBTI*-Organisationen
● Weiterentwicklung des Fachbereichs in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung
● Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der Abteilungsleitung
● Qualitätssicherung durch Fortbildungen, Supervision, Intervision und Teamsitzungen
Anforderungen
● Studium in adäquater Richtung (Soziale Arbeit, Gesundheitswissenschaften, Gender Studies o. vgl.)
● Erfahrung als Team- und Projektleitung, vorwiegend im queeren Umfeld
● Zugehörigkeit zur oder sehr gute Kenntnisse der Lebenswelten von queeren Menschen, insbesondere Trans* und Inter* Personen
● Gute Kenntnisse der medizinischen und psychotherapeutischen Versorgungslandschaft für die Zielgruppe
● Sehr gute Kenntnisse der einschlägigen Gesetzesgrundlagen wie SBGG, AGG, LADG
● Überdurchschnittliches Engagement, hohe Einsatzbereitschaft und Freude an Herausforderungen
● Strukturiertes, methodisches und eigenverantwortliches Arbeiten
Wir bieten u.a.
● Entlohnung angelehnt an TV-L EG 12 u. Jobticket
● 30 Tage Urlaub
● Fortbildungen, Coaching
● Sinnstiftende Aufgabe in einem hochengagierten, multiprofessionellen Team
Bewerbungen bitte mit einem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen in einer PDF-Datei unter Nennung des Kennwortes A1/2026/05_ITB per E-Mail bis zum 09.12.2026 an
Hinweis: die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am Mi., den 16.12.2026 in unserem Lebensort Vielfalt in Berlin-Schöneberg statt.
Weitere Informationen bei Thomas D. Buchholz (Abteilungsleitung I) unter (030) 44 66 88 -111 (Rückrufoption)
Links zum Thema:
» Homepage der Schwulenberatung Berlin
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