

Das Urteil des Amtsgerichts Osnabrück ist noch nicht rechtskräftig (Bild: IMAGO / Swaantje Hehmann)

Heute, 07:52h 2 Min.

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Wegen brutaler Angriffe, unter anderem aus Schwulenhass, muss ein 22-jähriger Mann aus der Ukraine ins Gefängnis. Das Amtsgericht Osnabrück verurteilte ihn am Mittwoch wegen gefährlicher Körper­ver­letzung in drei Fällen zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten Haft, wie der NDR berichtet. Der Angeklagte hatte gestanden, sich einer gewalttätigen Gruppe junger Skinheads angeschlossen zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.



Verhandelt wurden zwei Tatkomplexe. Die Gruppe hatte ihre Gewalttaten selbst gefilmt, Ausschnitte der Videos wurden im Prozess gezeigt. Darauf war der 22-Jährige mit rasiertem Schädel zu sehen.

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Opfer wehrten sich gegen homophobe Sprüche

Im ersten Fall lockten die Skinheads im Oktober 2025 einen Heranwachsenden zu einem Treffpunkt und schlugen dort auf ihn ein. Der Angeklagte trug dabei einen mit Metall verstärkten Handschuh, wie das Opfer vor Gericht aussagte und die Videos bestätigten. Auch als der junge Mann bereits am Boden lag, wurde er wiederholt gegen den Kopf getreten.



Im zweiten Tatkomplex wurden laut NDR zwei junge Männer Opfer des Schlägertrupps, nachdem sie sich gegen homophobe Äußerungen gewehrt hatten, die einem Freund von ihnen galten. Nach Angaben des Lokalsenders Osradio ereignete sich der Angriff im Mai im Osnabrücker Schlosspark, der Sender spricht von zwei schwulen Männern. Einer der beiden wurde durch Schläge und Tritte bewusstlos und erlitt Schädel- und Nasenbrüche.

Täter entschuldigte sich bei Opfern

Strafmildernd berücksichtigte das Gericht, dass der 22-Jährige die Taten gestanden und sich bei den Opfern entschuldigt hatte. Mit seinem brutalen Vorgehen habe er jedoch in Kauf genommen, die Opfer schwerst zu verletzen, hieß es in der Urteilsbegründung. Nur durch Glück seien die Folgen für sie nicht lebensbedrohlich gewesen.



Dass jemand, der selbst vor Kriegsgewalt geflüchtet sei, im Aufnahmeland so sinnlose Gewalt verübe, sei kaum begreiflich, sagte der Vorsitzende Richter. Die übrigen Mitglieder der Gruppe werden gesondert verfolgt. (cw)