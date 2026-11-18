

Sven Krüger war maßgeblich daran beteiligt, das Dorf Jamel zu einer sogenannten "national befreiten Zone" zu machen (Bild: Screenshot NDR)

Heute, 08:14h 2 Min.

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Der Neonazi Sven Krüger aus Jamel im Landkreis Nordwestmecklenburg muss wegen der Beleidigung einer Mitorganisatorin des Christopher Street Day (CSD) in Grevesmühlen 2.000 Euro Strafe zahlen. Das Amtsgericht Wismar erließ auf Antrag der Rostocker Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Strafbefehl, wie der NDR berichtet. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist der Strafbefehl seit Ende Oktober rechtskräftig, Krüger kann nicht mehr dagegen vorgehen.



Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft 40 Tagessätze zu je 80 Euro beantragt, insgesamt also 3.200 Euro. Nachdem Krüger Einspruch eingelegt hatte, wurde der Tagessatz nach Angaben des Amtsgerichts auf 50 Euro abgesenkt. Die CSD-Mitorganisatorin wurde laut NDR nicht nur beleidigt: Nach eigenen Angaben sei sie von Krüger darüber hinaus verfolgt, gefilmt, bloßgestellt und bedroht worden.

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Krüger mobilisierte gegen ersten CSD in Grevesmühlen

Der erste CSD in Grevesmühlen hatte im September 2025 unter dem Motto "Unsere Liebe ist stärker als Euer Hass" stattgefunden. Bereits im Vorfeld berichtete das Organisationsteam von massiven Bedrohungen und Hetze, ausgelöst nach eigenen Angaben durch einen Facebook-Post Krügers. Der LSVD+ Mecklenburg-Vorpommern warf Krüger damals vor, über soziale Medien zur Gegendemonstration zu mobilisieren. Rund 350 Rechtsextreme protestierten schließlich gegen den CSD, an dem nach Polizeiangaben rund 1.000 Menschen teilnahmen (queer.de berichtete).

Krüger gilt als einer der bundesweit bekanntesten Neonazis. Er war führend in der inzwischen verbotenen Hammerskin-Szene in Mecklenburg-Vorpommern aktiv und war maßgeblich daran beteiligt, das Dorf Jamel zu einer sogenannten "national befreiten Zone" zu machen. Bis 2011 wies seine Polizeiakte 51 Vorstrafen auf, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruchs; mehrfach saß er im Gefängnis. Für die Wählergemeinschaft Heimatliebe sitzt der Politiker der rechtsextremen Partei Die Heimat, der früheren NPD, im Gemeinderat von Gägelow. Bei der Kommunalwahl 2024 holte er dort die meisten Einzelstimmen aller Kandidierenden.



Erst vor einigen Wochen war Krüger wegen Sprengstoff- und Waffenbesitzes vom Amtsgericht Wismar zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt worden, insgesamt 7.000 Euro. Dagegen wurde Berufung eingelegt, der Fall wird nun vor dem Landgericht Schwerin verhandelt. Ein Termin steht noch nicht fest. (cw)