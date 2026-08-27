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Miley Cyrus (33) und ihr Verlobter Maxx Morando (28) wollen sich offenbar an diesem Wochenende das Jawort geben. Das berichtet das US-Portal TMZ unter Berufung auf Quellen, die direkte Kenntnis von den Plänen haben sollen. Demnach ist die Trauung der pansexuellen Sängerin und des Rockmusikers in Südkalifornien geplant.



Viel mehr ist über die Feier bislang nicht bekannt. Einzelheiten zur Zeremonie würden noch unter Verschluss gehalten, heißt es in dem Bericht. Wo genau das Paar heiraten will, wie viele Gäste eingeladen sind und wie groß die Feier ausfallen soll, bleibt damit vorerst offen. Die Vorbereitungen auf den großen Tag sollen aber bereits laufen.

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Ein Duett mit eindeutigem Titel

Ganz aus heiterem Himmel käme die Hochzeit nicht. Im Oktober holte Cyrus ihren Verlobten bei einem Konzert im Hollywood Bowl zu sich auf die Bühne. Gemeinsam sangen die beiden dort ihren Song "Let's Get Married". Die US-Seite wertet den Auftritt im Nachhinein als einen von mehreren Hinweisen der Sängerin auf die bevorstehende Trauung.



Verlobt sind Cyrus und Morando seit dem vergangenen Jahr. Die Sängerin erzählte später, dass der Heiratsantrag sie völlig überrascht habe. Mit einem Antrag habe sie in jenem Moment offenbar nicht gerechnet. Nun soll aus der Verlobung offenbar schon in wenigen Tagen eine Ehe werden.

Erste Ehe hielt nicht einmal ein Jahr

Für Cyrus wäre es nicht die erste Hochzeit. Im Jahr 2018 hatte sie den australischen Schauspieler Liam Hemsworth (36) geheiratet. Die Ehe war allerdings nur von kurzer Dauer. Weniger als ein Jahr nach der Trauung gingen die beiden wieder getrennte Wege. Sollte sich der Bericht bestätigen, stünde Cyrus also bereits zum zweiten Mal vor dem Traualtar.



Cyrus hatte die Trennung von Hemsworth in mehreren Songs verarbeitet, am bekanntesten in ihrem Hit "Flowers" (2023). Der Track greift Details ihrer Beziehung auf  vom Veröffentlichungsdatum an Liams Geburtstag über Anspielungen auf Bruno Mars bis hin zu Referenzen auf ihr gemeinsames, abgebranntes Haus in Malibu. Auch in Liedern wie "Slide Away" (2019) und "Midnight Sky" (2020) thematisierte sie das Ehe-Aus.

Cyrus und Morando sind seit Ende 2021 ein Paar. Wie der Popstar der britischen "Vogue" erzählte, lernten sie sich bei einem Blind Date kennen  wobei nur Cyrus nicht wusste, wen sie treffen würde. In einem Interview mit "The Cut" schwärmte sie dann, in dem Musiker "jemanden gefunden" zu haben, "der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert". (spot/cw)