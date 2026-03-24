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Am 28. Oktober war Patrick Stewart mit 86 Jahren gestorben (queer.de berichtete). Gut drei Wochen später steht nun die Todesursache des Schauspielers fest. Der "Star Trek"-Star starb laut der Gerichtsmedizin des Los Angeles County an einem Kreislaufstillstand. Dies geht aus der Sterbeurkunde hervor, die dem Promiportal TMZ vorliegt. In dem Bericht ist zudem von einer neurokognitiven Erkrankung mit Lewy-Körperchen die Rede.



Auf dem offiziellen Instagram-Account von Patrick Stewart wurde nach seinem Tod bekanntgegeben, dass der Mime an zwei neurodegenerativen Demenzerkrankungen gelitten hatte.

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"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Sir Patrick Stewart gestern in seinem Haus in Los Angeles, umgeben von der liebevollen Fürsorge seiner geliebten Ehefrau Sunny, nach einer kurzen und bewegenden Reise mit der Alzheimer-Krankheit und Lewy-Körper-Demenz verstorben ist", hieß es in dem veröffentlichten Statement.



Das passierte mit der Leiche von Patrick Stewart



Aus dem Bericht der Gerichtsmedizin wurde auch ersichtlich, was mit den sterblichen Überresten von Patrick Stewart passiert ist. Seine Leiche wurde demnach mithilfe alkalischer Hydrolyse bestattet.



Bei dieser Methode, die im englischen Sprachraum auch als Water Cremation (Wassereinäscherung) bekannt ist, wird der Leichnam nicht verbrannt, sondern in einer starken Lauge zersetzt. In Deutschland ist diese Bestattungsform noch nicht zugelassen.

Patrick Stewart: Unvergessen als Jean-Luc Picard

Patrick Stewart, der 1940 in der Kleinstadt Mirfield in der englischen Grafschaft West Yorkshire zur Welt kam, begann seine Schauspielkarriere am Theater. 1966 wurde er Teil der renommierten Royal Shakespeare Company.



Einem großen Publikum wurde Patrick Stewart ab 1987 mit "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert" bekannt. In der Sci-Fi-Serie verkörperte er Jean-Luc Picard. Den Enterprise-Captain spielte er auch in mehreren Kinofilmen, 2020 bekam die Figur mit "Star Trek: Picard" eine neue Serie spendiert. Neben Picard war Professor Charles Xavier in den "X-Men"-Kinofilmen seine bekannteste Rolle.



Patrick Stewart heiratete 2013 in dritter Ehe die Sängerin und Songwriterin Sunny Ozell (47). Mit ihr war er bis zu seinem Tod verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit Sheila Falconer hat Stewart zwei Kinder.



Der Schauspieler alt zeitlebens als überzeugter und ausgesprochen sichtbarer Ally der queeren Community. Sein Engagement für Menschenrechte und Gleichstellung zog sich durch seine gesamte Karriere  sowohl öffentlich als auch durch seine Rollenwahl und sein persönliches Umfeld. Seine enge, jahrzehntelange Freundschaft mit dem offen schwulen Schauspieler Sir Ian McKellen nutzte er immer wieder, um Zuneigung unter Männern im öffentlichen Raum zu normalisieren. (spot/cw)