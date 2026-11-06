

Tokio Hotel um Frontmann Bill Kaulitz (2.v.r.) sind noch immer sauer über die Auflagen aus Leipzig (Bild: Ariel Oscar Greith)

Heute, 11:39h 4 Min.

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Der Konflikt zwischen Tokio Hotel und der Stadt Leipzig rund um das jüngste Konzert der Band in der Quarterback-Immobilien-Arena geht in die nächste Runde. Auslöser des Streits war die Entscheidung des Leipziger Ordnungsamts, zwei geplante Pyrotechnik-Elemente für den Auftritt am vergangenen Freitagabend zu untersagen: Sänger Bill Kaulitz durfte keinen Feuerwerkskörper in der Hand halten, und aus der Gitarre seines Bruders Tom sollten keine Funken sprühen.



Noch während der Show machte der 37-jährige Frontmann seinem Ärger auf der Bühne Luft und sprach von einer Einschränkung der künstlerischen Kreativität. Mehrfach nannte der queere Musiker dabei den vollständigen Namen des zuständigen Sachbearbeiters und forderte die mehr als 10.000 Besucher*­innen auf, den Mann auszubuhen. Ein entsprechendes Video veröffentlichte die Band zunächst auf ihren Instagram- und Facebook-Kanälen, die zusammen mehr als fünf Millionen Follower*­innen zählen. Inzwischen wurde der Clip dort wieder entfernt.

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Neue Vorwürfe im Podcast "Kaulitz Hills"

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" legten die Zwillinge nun nach. Bill Kaulitz betonte, die Pyro-Show sei bei allen anderen Auftritten in Deutschland und im europäischen Ausland genehmigt worden. "Das ist ja kreative Arbeit, das gehört quasi zu unserer Show mit dazu", sagte er. Leidtragende seien aus seiner Sicht die Fans in Leipzig, die nicht dieselbe Show wie in anderen Städten gesehen hätten.



Den Mitarbeiter des Ordnungsamts erwähnte Kaulitz im Podcast erneut  diesmal mit überpieptem Nachnamen  und bezeichnete ihn am Ende als "Idiot". Zudem unterstellte der Sänger dem Mann persönliche Motive und "Powerplay". Dieser habe "seinen Job offenbar übernommen, um andere zu ärgern". Ohne Belege anzuführen, behauptete Bill Kaulitz außerdem, der Beamte habe früher seine Stelle bei der Leipziger Polizei verloren und bereits anderen Künstler*innen Probleme bereitet. Tom Kaulitz ergänzte  ebenfalls ohne Belege: "Die Künstler kommen gar nicht mehr in die Halle. Niemand will mehr auftreten, weil dieser Typ das macht."

Stadt Leipzig verweist auf Sprengstoffrecht

Die Stadt Leipzig wies die Darstellung eines generellen Verbots zurück. Genehmigt worden seien durchaus ein Wasserfall- und ein Knalleffekt. Untersagt worden seien lediglich die beiden Effekte in der Hand des Sängers sowie an der Gitarre, da sie nicht bestimmungsgemäß verwendet worden wären. Nach der Ersten Sprengstoffverordnung dürften nur entsprechende Erlaubnisinhaber*innen von der vorgesehenen Nutzung abweichen; den Musiker*innen fehle dafür das nötige Fachwissen. Die öffentliche Attacke auf der Bühne bezeichnete die Stadt gegenüber dem "Spiegel" als "erheblichen Angriff" auf den Mitarbeiter und prüft nun rechtliche Schritte gegen Bill Kaulitz.



Arena-Chefs zeigen Verständnis, kritisieren aber Pranger-Methode



Die Betreiber der Arena bemühen sich unterdessen um Deeskalation. Gegenüber der "Leipziger Volkszeitung" (Bezahlartikel) erklärten die Geschäftsführer Philipp Franke und Matthias Kölmel, die Verärgerung über uneinheitliche Vorgaben zwischen verschiedenen Tour-Städten nachvollziehen zu können. "Den grundsätzlichen Frust, dass ein Show-Element in einer Stadt untersagt wird, in anderen aber nicht, kann ich nachvollziehen", sagte Kölmel. Auch Franke lobte den Auftritt: "Alle, die hier waren, haben eine tolle Show gesehen." Er bedauerte, dass nun "graue Wolken über dem Thema schweben".



Die öffentliche Namensnennung des Sachbearbeiters halten beide für den falschen Weg. "Kritik zu äußern, ist völlig legitim", stellte Kölmel klar. Gerade in sozialen Netzwerken fehle jedoch oft der Zusammenhang, so dass sich Menschen ohne Kenntnis der Hintergründe auf eine einzelne Person stürzen könnten. Sein Fazit: "Den Grund der Kritik kann ich nachvollziehen, den Weg der Kritikäußerung  der ist nicht richtig gewesen."



Den Vorwurf von Tom Kaulitz, andere Acts würden die Leipziger Halle meiden, bestätigten die Geschäftsführer nicht  die Arena sei weiterhin gut gebucht. Allerdings räumten sie ein, dass es bei Pyrotechnik-Genehmigungen in Leipzig schon einmal ein Problem gab. Bereits im November 2025 hatte Rapper Apache 207 die dortigen Auflagen kritisiert. Für kommende Veranstaltungen habe man mit der Stadt jedoch einen pragmatischen Weg gefunden, auf dem eine langfristige Lösung aufbauen solle. Trotz des Streits hoffen die Arena-Chefs auf ein Wiedersehen mit Tokio Hotel. (cw)