

Gerd Eichmann / wikipedia) Das Verwaltungsgericht Karlsruhe will einen gut integrierten Senegalesen zurückschicken, obwohl ihm in seiner Heimat staatliche Verfolgung wegen Homosexualität droht (Bild:

Heute, 13:03h 5 Min.

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Einem 35-jährigen Senegalesen, der seit 2023 in Stuttgart lebt, droht nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe die Abschiebung. Wie die "Stuttgarter Zeitung" (Bezahlartikel) berichtet, bestätigte das Gericht im Oktober die Ablehnung seines Asylantrags durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Die Behörde hatte das Gesuch bereits im Juni 2025 als "offensichtlich unbegründet" eingestuft.



Im Senegal drohen Homosexuellen seit einer Verschärfung des Strafrechts im Frühjahr bis zu zehn Jahre Gefängnis (queer.de berichtete). Der Kläger, der nach eigenen Angaben wegen seiner sexuellen Orientierung geflohen war und schwere Gewalt in der Familie sowie auf der Fluchtroute über Libyen schilderte, setzt seine Hoffnungen nun auf die Härtefallkommission des Landes Baden-Württemberg.

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Richter zweifelt an Homosexualität  und dreht Integration um

Im Hauptverfahren wies Richter Maximilian Mödinger sämtliche Schutzansprüche zurück und erklärte sowohl die Abschiebungsandrohung als auch das Einreise- und Aufenthaltsverbot für rechtmäßig. Er halte weder die Homosexualität des Mannes noch die geschilderte Verfolgung für glaubhaft. Einzelne Aussagen des 35-Jährigen zu seinem Leben im Senegal wertete der Richter dem Bericht zufolge als widersprüchlich und lebensfremd. Zur Begründung führte der Richter angebliche Widersprüche und aus seiner Sicht unplausibles Verhalten im Senegal an. So bemängelte das Gericht etwa, dass sich der Mann trotz Furcht vor Entdeckung einem Mitstudenten gegenüber geoutet und später in der Öffentlichkeit einen Mann geküsst habe. Auch dass sich der Kläger in Stuttgart seit Jahren in queeren Gruppen engagiert, ließ Mödinger nicht gelten  er stufte dies lediglich als "prozesstaktisches Verhalten" ein.



Eine existenzielle Notlage im Falle einer Rückkehr sah das Gericht ebenfalls nicht. Mit Verweis auf die wirtschaftliche Entwicklung im Senegal argumentierte der Richter, der studierte IT-Spezialist könne dort seinen Lebensunterhalt selbst sichern. Dass der Mann in Deutschland Praktika absolviert hat und ein Malerbetrieb in Esslingen trotz eines bestehenden Arbeitsverbots an einem bereits unterschriebenen Ausbildungsvertrag für ihn festhält, legte das Gericht gegen ihn aus: Genau diese Integrationsbemühungen zeigten, dass er auch in seiner Heimat beruflich Fuß fassen könne.

Widerspruch am selben Gericht und Rückendeckung aus Stuttgart

Das Urteil steht in scharfem Kontrast zu einer früheren Entscheidung in Karlsruhe: Im Juli 2025 hatte eine andere Richterin des Verwaltungsgerichts die Abschiebung im Eilverfahren noch vorläufig gestoppt. Sie hatte erhebliche Zweifel an dem BAMF-Bescheid geäußert und befunden, der Kläger habe seine Homosexualität sowie eine drohende Verfolgung ohne staatlichen Schutz zunächst ausreichend dargelegt. Die abschließende Prüfung der Glaubhaftigkeit blieb allerdings dem Hauptverfahren vorbehalten.



Rückendeckung erhielt der 35-Jährige zudem aus seinem Stuttgarter Umfeld. Zwei Mitarbeitende des queeren Beratungsprojekts "Regenbogen Refugium" des Zentrums Weissenburg bestätigten vor Gericht seine langjährige Einbindung in queere Gruppen. An seiner Homosexualität habe es dort nie Zweifel gegeben. Auch der Stuttgarter Asylpfarrer Sebastian Molter bezeugte das aktive Engagement des Mannes in der Szene. Wie die "Stuttgarter Zeitung" anmerkt, lässt das Urteil zudem offen, ob und wie das Gericht bei der Bewertung seiner Aussagen die gesundheitliche Verfassung des Klägers berücksichtigte: Ein ärztliches Attest bescheinigt ihm Traumafolgen und Depressionen, außerdem stottert er trotz sehr guter Deutschkenntnisse häufig stark.



Ob gegen das Urteil noch ein Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt wird, ist demnach offen  die Erfolgsaussichten gelten jedoch als gering. Solange die Härtefallkommission den Fall prüft, droht in der Regel keine Abschiebung. Die Chancen über dieses Gremium haben sich zuletzt allerdings deutlich verschlechtert: Wie die Zeitung berichtet, folgte das baden-württembergische Justizministerium 2024 nur noch 49 Prozent der positiven Empfehlungen der Kommission, nach 88 Prozent im Jahr 2021.



Urteil ist kein Einzelfall



Das Karlsruher Urteil reiht sich in eine Serie umstrittener Asylentscheidungen ein. Immer wieder lehnen das BAMF oder Verwaltungsgerichte Anträge von queeren Schutzsuchenden aus Staaten mit drakonischen Strafen  darunter Uganda, der Iran, Nigeria, Ghana oder die Maghreb-Staaten  mit dem Verweis auf angeblich mangelnde Glaubwürdigkeit ab.



Zwar dürfen Behörden und Gerichte Angaben zur sexuellen Orientierung prüfen, doch der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dieser Praxis  etwa durch das Verbot stereotyper Befragungen im Jahr 2014  wiederholt Schranken gesetzt.



Trotz queerfeindlicher Verhaftungswelle: Senegal gilt in Deutschland als "sicher"



Kritisiert wird auch immer wieder, dass Deutschland dem Senegal trotz der Verfolgung das Prädikat "sicheres Herkunftsland" verliehen hat. Die Einstufung besagt lediglich, dass nach Einschätzung des deutschen Gesetzgebers im Allgemeinen weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung stattfindet. Queere Organisationen widersprechen jedoch: Ein Land könne nicht sicher sein, wenn Menschen nur wegen ihrer sexuellen Orientierung staatlich verfolgt werden.



Zuletzt verurteilten Gerichte im Senegal mehrere Männer wegen Homosexualität zu langjährigen Haftstrafen. Nach Angaben von Human Rights Watch und lokalen Menschenrechtsgruppen wurden von Februar bis Juli 2026 zwischen 212 und über 300 Menschen im Rahmen der verschärften Razzien festgenommen, häufig zu erzwungenen HIV-Tests genötigt und teilweise ohne ausreichenden Zugang zu Anwält*innen inhaftiert. Auch Anfang November kam es in Vororten von Dakar erneut zu Festnahmen von mutmaßlichen Homosexuellen.



Für Asylsuchende aus dem Senegal bedeutet die deutsche Einstufung "sicher", dass der Gesetzgeber hierzulande grundsätzlich keine Verfolgung vermutet. Ihr Asylantrag wird oft im beschleunigten Verfahren als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt  es sei denn, sie können im Einzelfall schlüssig darlegen, dass ihnen persönlich Verfolgung droht. Zurückhaltung, Scham, ein verzögertes Coming-out im Verfahren oder lückenhafte Darstellungen infolge von Traumata werden Betroffenen dabei regelmäßig als mangelnde Detailtiefe oder Widersprüchlichkeit angelastet. (cw)