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Ein Bundesgericht in Boston hat transfeindliche Auflagen der Trump-Regierung für staatliche HIV-Fördermittel für verfassungswidrig erklärt. Medizinische Einrichtungen dürfen die Geschlechtsidentität von trans Patient*innen damit weiterhin anerkennen und geschlechtsangleichende Behandlungen wie Hormontherapien anbieten.



US-Bezirksrichter William Young gab am Donnerstag einer Klage nationaler HIV-Ärzteverbände und Gesundheitseinrichtungen recht (American Academy of HIV Medicine v. Health Resources and Services Administration). Die Organisationen hatten gegen neue Bedingungen für das 1990 vom Kongress eingerichtete "Ryan White HIV/AIDS-Programm" geklagt, das die medizinische Versorgung einkommensschwacher und unversicherter Menschen mit HIV sichert. Im Zuge von Donald Trumps Dekret gegen sogenannte "Gender-Ideologie" vom 20. Januar 2025 hatte die zuständige Behörde des US-Gesundheitsministeriums die Mittel an rein binäre, biologische Geschlechtsdefinitionen geknüpft und geschlechtsangleichende Maßnahmen in diesen Einrichtungen faktisch verboten.



In seinem 165-seitigen Urteil nach einem Verfahren im September kam Young zu dem Schluss, die Auflagen verstießen gegen die im ersten Verfassungszusatz garantierte Meinungsfreiheit. Sie versuchten, vermeintlich "gefährliche Ideen" zu unterdrücken, indem sie Ärzt*innen dafür bestraften, die Existenz von trans Menschen anzuerkennen und deren bevorzugte Pronomen zu verwenden. Darüber hinaus sah das Gericht eine unzulässige Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nach dem fünften Verfassungszusatz. Die Vorschriften beruhten auf "Feindseligkeit, Abscheu und Diskriminierung", schrieb Young: "Sie stehen nicht für Gerechtigkeit  tatsächlich widersetzen sie sich ihr."

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Young ist eigentlich ein republikanischer Richter

Die klare Entscheidung fällt vor dem Hintergrund der jüngsten US-Rechtsprechung auf: Young war 1985 vom republikanischen und Präsidenten Ronald Reagan ernannt worden. Am Obersten Gerichtshof hatten die sechs von republikanischen Präsidenten nominierten Richter*innen zuletzt hingegen mehrfach geschlossen entlang der Parteilinie gegen die Rechte von trans Menschen geurteilt. So entschieden sie vor rund anderthalb Jahren, dass Bundesstaaten die Behandlung von trans Jugendlichen verbieten dürfen (queer.de berichtete). Außerdem erlaubten sie vor rund einem halben Jahr, dass trans Mädchen und Frauen aus dem weiblichen Schulsport oder Unisport ausgeschlossen werden dürfen (queer.de berichtete).



Young hatte sich bereits zuvor deutlich gegen die Linie der Trump-Regierung gestellt. In einem Verfahren um die geplante Abschiebung ausländischer Studierender und Hochschulangehöriger nach pro-palästinensischen Protesten urteilte er im September 2025 und Januar 2026 zugunsten der Meinungsfreiheit. In jener Begründung zitierte er aus Reagans Antrittsrede als Gouverneur von Kalifornien im Jahr 1967: "Freiheit ist etwas Zerbrechliches, und sie ist niemals mehr als eine Generation von ihrer Auslöschung entfernt. Sie gehört uns nicht durch Erbschaft; sie muss von jeder Generation aufs Neue erkämpft und verteidigt werden, denn sie wird einem Volk nur einmal zuteil." Laut juristischen Beobachter*innen stellte der Trumps Politik nicht als konservativ, sondern als Bruch mit den eigenen konservativen und verfassungsrechtlichen Traditionen dar, indem sich Young auf die Leitfigur des modernen US-Konservatismus berief.



Weder das US-Gesundheitsministerium noch die juristische Vertretung der Klägerseite äußerten sich zunächst zu der Entscheidung aus Boston. Es wird erwartet, dass die Trump-Regierung Berufung einlegt.

Trump-Regierung mit weiteren Schikanen gegen trans Menschen

Unterdessen setzt die US-Regierung ihr Vorgehen gegen trans Menschen fort. So hat das Bildungsministerium laut "Advocate" Ermittlungen gegen fünf Schulbezirke in Pennsylvania, Wisconsin, Colorado, Illinois und Minnesota eingeleitet. Geprüft werden soll, ob Schulen gegen Bundesgesetze zu Elternrechten verstoßen haben, weil trans Schüler*innen im Unterricht andere Namen oder Pronomen verwenden durften, ohne dass ihre Eltern darüber informiert wurden. Befürworter*innen solcher Richtlinien verweisen darauf, dass sie Jugendliche vor Zwangsoutings im Elternhaus schützen sollen. (dk)