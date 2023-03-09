

Der erste Teaser für "Wild Things  Siegfried und Roy" ist raus (Bild: Screenshot / Apple TV)

Heute, 14:51h 2 Min.

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Dem Zauberkünstler-Duo Siegfried und Roy wird eine neue Miniserie gewidmet. "Wild Things  Siegfried und Roy" soll bei Apple TV im kommenden Jahr die Geschichte der beiden Magier erzählen, die ursprünglich aus Deutschland stammten, aber in Las Vegas mit ihren Shows weltberühmt wurden.



Siegfried Fischbacher (1939-2021) und Roy Horn (1944-2020) werden in der siebenteiligen Miniserie von zwei Hollywoodstars verkörpert. Jude Law (53) wird zu Siegfried, Andrew Garfield (43) spielt Roy. Bilder der beiden Stars in ihren Rollen hat der Streamingdienst bislang nicht offiziell veröffentlicht. In einem kurzen Teaser sind Law und Garfield jedoch bereits als Zauberkünstler zu sehen.



Passend zum Hintergrund der Serie haben die beiden in ihren Rollen die Sphere in Las Vegas erleuchtet. Ein Video davon teilt Apple TV unter anderem bei Instagram. Der auf der Sphere gezeigte Clip eröffnet mit einem weißen Tiger. Siegfried und Roy waren für das Züchten und für ihre Auftritte mit den Tieren bekannt  und umstritten.

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Als der Shownebel verfliegt, taucht Laws Gesicht auf. Er trägt eine blonde Tolle, und ein Voiceover mit breitem deutschen Akzent verspricht auf Englisch: "Wir werden Ihnen die spektakulärste Veranstaltung bieten, die man jemals gesehen hat." Danach erscheint das Antlitz von Garfield. "Siegfried und Roy, die Meister des Unmöglichen", erklärt er in nicht weniger stark ausgeprägtem Akzent. Zuletzt schreiten die Figuren mit einem Tiger über die Sphere.



Verantwortlich für die Miniserie ist der Filmproduzent John Hoffman, der als Showrunner, Regisseur und Drehbuchautor fungiert. Law und Garfield treten nicht nur vor die Kameras, sondern sind auch als ausführende Produzenten beteiligt. An ihrer Seite sind in weiteren Rollen Justin Theroux, Jessica Madsen, Brett Gelman, Cameron Britton, Justin Bartha, Darius Fraser, Bill Heck, Jason Butler Harner und Wanda Opalinska zu sehen.

Ein Podcast als Vorlage

Die Miniserie wird ab dem 16. April 2027 weltweit über den Streamingdienst abrufbar sein. Sie basiert auf dem gleichnamigen Podcast "Wild Things: Siegfried & Roy". Man wolle die "turbulente Geschichte der Beziehung zweier der größten Showmagier der Geschichte" erzählen, heißt es in einer Pressemitteilung. "Privat wie beruflich treiben die beiden das Spiel mit Schein und Wirklichkeit auf die Spitze, bis eine Tragödie alles in ein neues Licht rückt und ein Rätsel um ihre letzte schicksalhafte Show in Las Vegas aufwirft." (spot/cw)