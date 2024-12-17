

Helene macht ihre Fans mal wieder glücklich (Bild: ZDF / Armin Morbach)

Heute, 15:01h 2 Min.

2 Min.

Helene Fischer (42) hat ihre neue Single "Was hast du mit mir gemacht" vorzeitig veröffentlicht. Der Song ist seit Donnerstag, 23:59 Uhr, verfügbar. Ursprünglich war er erst für den 4. Dezember eingeplant, den Erscheinungstermin ihres neuen Albums "WIR" (Amazon-Affiliate-Link ).



Tanzvideos von Fans und Promis



Ausgelöst hat die Planänderung ein Preview, das seit dem 2. November auf YouTube zu sehen ist. Zu dem kurzen Ausschnitt posteten Fans auf TikTok und Instagram zahlreiche eigene Tanzvideos. Auch Tanz-Jurorin Motsi Mabuse auf Instagram und reichweitenstarke TikToker wie MarieSophie und Realrobyn machten mit. Laut Universal Music kommt der Song auf TikTok bereits auf mehr als 23 Millionen Aufrufe und über 14.000 von Nutzern erstellte Videos.



Fischer reagierte auf Instagram: "Aber ich sehe natürlich all eure Videos und freue mich riesig darüber!! Deswegen gibt's ein kleines Vorweihnachtsgeschenk von mir an euch: 'Was hast du mit mir gemacht?' erscheint schon um 23:59 Uhr!"



Helene als Drag King im Preview-Video



Im Preview auf Instagram tritt die 42-Jährige als Mann verkleidet auf, mit freiem Oberkörper, aufgeklebtem Schnauzbart und schwarzer Lederkappe. In der Hand hält sie eine Ledergerte. Dabei handelte es sich um ihr Halloween-Outfit (queer.de berichtete).



Musikalisch beschreibt Universal Music die Single als "energiegeladene House-Produktion". Produziert wurde sie von Jules Kalmbacher und Jens Schneider. In den Credits werden zudem Allen George und Fred McFarlane genannt, die Autoren des 1990er-Jahre-Clubhits "Show Me Love" von Robin S.

- Werbung -



Erster Festivalauftritt 2027

Live gesungen hat Fischer den Song erstmals bei der Aufzeichnung der "Helene Fischer Show" am 30. Oktober in der Messe Düsseldorf. Die Sendung läuft am 25. Dezember um 20:15 Uhr im ZDF sowie bei ORF 2 und SRF 1. Einen Clip des Auftritts hat die Sängerin bereits auf YouTube veröffentlicht.

"Was hast du mit mir gemacht" ist nach "Heute Nacht", "An meiner Seite" und "Warum" die vierte Single aus "WIR", Fischers erstem Studioalbum seit "Rausch" aus dem Jahr 2021. Im kommenden Jahr steht dann eine Premiere an: Am 3. September 2027 tritt sie beim "Glücksgefühle"-Festival am Hockenheimring auf. Es soll der erste Festivalauftritt ihrer Karriere werden. Auf dem Line-up stehen unter anderem auch Sarah Connor, Jason Derulo, Rita Ora, Kontra K und Nico Santos. (spot/cw)