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Heute, 05:06h 7 Min.

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Bill Moore ist überzeugt: Ein größerer Penis kann das Leben eines Mannes grundlegend verändern: "Es ist völlig okay, sich einen größeren zu wünschen." Manche seiner Kunden, erzählt er, seien nach der Behandlung beruflich aufgestiegen, hätten ein Start-up gegründet oder einfach ein besseres Liebesleben. An der viel beschworenen "Big Dick Energy" sei durchaus etwas dran.



Der offen schwule Geschäftsmann betreibt in Dallas eine Praxis, in der Männer ihre Penisse mit Hyaluronsäure aufspritzen lassen. Es geht nicht um zusätzliche Länge, sondern um mehr Umfang. Die Kunden legen dafür Tausende Dollar auf den Tisch. Moore verspricht ihnen nicht nur ein eindrucksvolleres Geschlechtsteil, sondern vor allem mehr Selbstbewusstsein. Inzwischen bietet sein Unternehmen PhalloFill die Behandlung an zahlreichen Standorten in den USA an.



Ungewöhnlich explizite Aufnahmen



In Bill Moores Praxis hängt ein Porträt, das ihn mit Krone und Schwert zeigt, eingefasst in einen opulenten Goldrahmen. Dabei kommt man nicht umhin, an Donald Trump zu denken, oder auch ein bisschen an den Sonnenkönig. Ein wenig Selbstironie soll dabei natürlich auch im Spiel sein. Im selben Raum ist auf einem Pop-Art-Gemälde wiederum ein Hahn mit Sonnenbrille zu sehen, überschrieben mit "Nice Cock". An Selbstbewusstsein mangelt es dem Selfmademan jedenfalls nicht.



In Bill Moores Praxis hängt ein Porträt, das ihn mit Krone und Schwert zeigt, eingefasst in einen opulenten Goldrahmen: eine Mischung aus Donald Trump, Sonnenkönig und Selbstironie (Bild: Filmstill aus "Manhood")

Bill Moore ist eine der Hauptfiguren in Daniel Lombrosos Dokumentarfilm "Manhood". Zwei Jahre lang hat der amerikanische Regisseur Männer begleitet, die sich größere Penisse wünschen  und kommerzielle Anbieter, die sich genau darum kümmern. Dabei sind Aufnahmen entstanden, die ungewöhnlich explizit sind. Die Kamera zeigt Patienten auf der Behandlungsliege mit entblößtem Geschlechtsteil, wir sehen mehr oder weniger überzeugende Vorher-Nachher-Aufnahmen  oder auch abschreckende Beispiele für die Folgen missglückter Eingriffe.

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Mehr als eine Doku über ein ungewöhnliches Geschäft

Das könnte durchaus auch Stoff für eine Reportage auf RTL 2 sein. Doch Lombroso interessiert sich nicht nur für das Kuriose am Thema, sondern für die tieferen Beweggründe der Männer, die sich den Eingriffen unterziehen. Er lässt sie ausführlich zu Wort kommen, geht den Widersprüchlichkeiten ihrer Motive auf die Spur und begleitet sie über längere Zeiträume. Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich ihre Lebensgeschichten sind  und wie viel mehr hinter dem Wunsch nach einem größeren Penis stecken kann.



Dabei ist der Film selbst keineswegs frei von Widersprüchen. Manche Kameraeinstellungen bedienen durchaus jene Schaulust, von der er sich zugleich zu distanzieren versucht. Und bisweilen könnte man meinen, es handle sich um einen Werbefilm für Moores Unternehmen PhalloFill. Doch gerade weil Lombroso seine Protagonisten ernst nimmt, wird aus dem Film mehr als eine Dokumentation über ein ungewöhnliches Geschäft.



Bill Moore verdient sein Geld mit Männern, die sich in ihrem Körper unzulänglich fühlen, und verspricht ihnen ein Selbstbewusstsein, das sich mit einigen Spritzen offenbar herstellen lassen soll (Bild: Vittoria Campaner / Manhood / Courtesy of the filmmakers)

Tausende Dollar für wiederholte Penisvergrößerungen



So beklagt sich einer von Moores Kunden darüber, wie selbstverständlich Männer mit kleinen Penissen verspottet werden. Selbst für antisoziales Verhalten oder die Taten von Serienmördern müsse die vermeintlich geringe Penisgröße als Erklärung herhalten. Tatsächlich scheint die Herabsetzung von Männern aufgrund ihrer Penisgröße gesellschaftlich kaum sanktioniert zu werden. Selbst wer sich ansonsten vehement gegen Bodyshaming ausspricht, greift gelegentlich zur Unterstellung, ein Mann müsse ein zu klein geratenes Geschlechtsteil kompensieren  ohne dabei allzu große Empörung zu ernten.



Wie sehr solche Vorstellungen das Leben eines Menschen bestimmen können, zeigt die Geschichte von Ruben. Der fünffache Familienvater arbeitet lange Schichten, die Familie steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Trotzdem gibt er Tausende Dollar für wiederholte Penisvergrößerungen aus. Seine Partnerin Lana kann das nicht nachvollziehen: "Ich finde, mit deinem Penis ist alles in Ordnung, so wie er ist", sagt sie achselzuckend. Während die Familie schließlich sogar ihr Zuhause aufgeben muss, erleben wir Ruben, wie er dem Podcast des berüchtigten Joe Rogan lauscht, der gegen die gesellschaftliche Abwertung kerniger Männlichkeit agitiert.



Der Familienvater Ruben gibt trotz finanzieller Schwierigkeiten Tausende Dollar für seine Penisvergrößerung aus (Bild: Vittoria Campaner / Manhood / Courtesy of the filmmakers)

OnlyFans-Darsteller mit entstelltem Penis



Ganz andere Voraussetzungen bringt David mit, ein junger schwuler Mann, der als Darsteller auf OnlyFans Geld verdient. Für ihn ist der Penis nicht nur ein Körperteil, sondern gewissermaßen auch Arbeitskapital. Doch der Wunsch nach einem größeren Umfang hat für ihn zunächst verheerende Folgen. Nach einer Behandlung bei dem Arzt Victor Loria ist sein Penis entstellt. Loria übernimmt in der Dokumentation die Rolle des Schurken. Während Lombroso die anderen Protagonisten in all ihrer Widersprüchlichkeit zeigt, erscheint Loria als ein Mann, der wenig Skrupel kennt. Mit den Vorwürfen gegen ihn konfrontiert, verstrickt er sich in konfuse Rechtfertigungen und weigert sich, Verantwortung für das Ergebnis zu übernehmen.



Die Entstellung seines Penis ist nicht Davids einziges Problem. Er hat  wie wir später erfahren  auch mit der mangelnden Akzeptanz seiner Mutter zu kämpfen, bei der er wegen seines Schwulseins anonym angeschwärzt wurde. Bill Moore wird für ihn zu einer wichtigen Bezugsperson. Er hilft ihm, die Folgen des missglückten Eingriffs zu korrigieren und vermittelt ihn an einen Facharzt. Zwischen David und Bill entwickelt sich eine persönliche Nähe, in die auch Moores Lebensgefährte Clint einbezogen wird. In einer Szene liegen die drei gemeinsam kuschelnd auf einem Hotelbett. So viel Zärtlichkeit ist anrührend, die fehlende professionelle Distanz zwischen Geschäftsmann und Kunden allerdings auch fragwürdig.

Zwischen Geschäftssinn und Fürsorge

Auch Moore selbst hat erfahren, was es bedeutet, wegen seiner Homosexualität nicht akzeptiert zu werden. Er wuchs in einem religiös-konservativen Elternhaus auf, in dem für sein Schwulsein kein Platz war. Lange konnte er nicht offen zu seiner Sexualität stehen. Heute dagegen inszeniert er sich mit einer Selbstverständlichkeit, die kaum größer sein könnte. Das pompöse Königsporträt in seiner Praxis bekommt vor diesem Hintergrund eine zweite Bedeutung. Was zunächst wie eine ironische Selbstüberhöhung wirkt, erscheint nun auch als Geste der Selbstermächtigung.



Doch Moores persönliche Emanzipationsgeschichte macht sein Geschäft nicht weniger widersprüchlich. Er verdient sein Geld mit Männern, die sich in ihrem Körper unzulänglich fühlen, und verspricht ihnen ein Selbstbewusstsein, das sich mit einigen Spritzen offenbar herstellen lassen soll. Wie attraktiv Moore und sein Lebensgefährte Clint selbst die klassischen Symbole amerikanischer Männlichkeit finden, zeigt eine Szene, in der Clint den Motor eines Sportwagens aufheulen lässt. Zugleich scheint Moore das Schicksal seiner Kunden keineswegs gleichgültig zu sein. Gerade im Umgang mit David zeigt sich eine Fürsorge, die über das geschäftlich Notwendige weit hinausgeht.



| Direktlink | Trailer zum Film

Eine Gegenstimme liefert der Urologe Alex Tatem. "Ich kann Ihren Penis mit Füllmaterial vergrößern. Aber ich kann nicht das Loch in Ihrem Herzen füllen", sagt er. Ein Satz, der die Versprechen der gesamten Branche infrage stellt. Denn so unterschiedlich die Männer in "Manhood" sind, verbindet sie doch die Hoffnung, mit der Veränderung eines Körperteils auch etwas anderes in ihrem Leben verändern zu können. Dass dieser Wunsch keineswegs immer irrational ist, zeigt der Film ebenso wie die Gefahr, sich von ihm beherrschen zu lassen.



Todesfall nach Abschluss der Dreharbeiten



Inzwischen hat die Geschichte allerdings eine Entwicklung genommen, die in "Manhood" nicht vorkommt. Wie der Journalist Luc Olinga berichtet, starb im September 2025 der 36-jährige Oren Varkony wenige Stunden nach einer Penisvergrößerung in Moores Dallas-Klinik AdvancedYOU. Laut dem in der Presse wiedergegebenen Obduktionsbefund hatte die injizierte Hyaluronsäure eine tödliche Lungenembolie ausgelöst.



Der Film spart nicht an expliziten Darstellungen. Der Urologe Alex Tatem sagt: "Ich kann Ihren Penis mit Füllmaterial vergrößern. Aber ich kann nicht das Loch in Ihrem Herzen füllen" (Bild: Vittoria Campaner / Manhood / Courtesy of the filmmakers)

Die Mutter des Verstorbenen hat Moore und weitere Beteiligte verklagt. Sie wirft ihnen unter anderem unzureichende Risikoaufklärung und mangelnde ärztliche Aufsicht vor. Moore bestreitet die Vorwürfe. Nach Angaben der Pressevertretung war der Film bereits fertiggestellt, bevor der Todesfall öffentlich bekannt wurde. Der Fall gehört nicht zu Lombrosos Dokumentation. Doch er verändert unweigerlich den Blick auf einen ihrer wichtigsten Protagonisten  und auf die Versprechen, mit denen dieser sein Geschäft betreibt.

Infos zum Film



Manhood, Dokumentarfilm. USA 2026. Regie: Daniel Lombroso. Mitwirkende: William Moore, Ruben Ramirez, David Smith. Laufzeit: 91 Minuten. Sprache; englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). Als Video on Demand u.a. bei Manhood, Dokumentarfilm. USA 2026. Regie: Daniel Lombroso. Mitwirkende: William Moore, Ruben Ramirez, David Smith. Laufzeit: 91 Minuten. Sprache; englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch (optional). Als Video on Demand u.a. bei Prime Video