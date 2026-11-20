Heute, 08:45h 2 Min.

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Am späten Donnerstagabend ist in der Bremer Altstadt ein schwules Paar von einem 15-Jährigen homophob beleidigt und attackiert worden. Das meldet die Polizei der Hansestadt.



Die beiden 35 und 43 Jahre alten Männer waren demnach gemeinsam mit ihrem Hund auf der Weserpromenade spazieren, als sie von dem Jugendlichen beobachtet und anschließend als "Schwuchteln" beleidigt wurden.



Wenig später habe der Jugendliche von der Bürgermeister-Smidt-Brücke auf die beiden Männer hinunter gespuckt und dabei den 43-Jährigen an der Jacke getroffen. Als das Paar den Angreifer zur Rede stellte, habe dieser seine Beleidigung wiederholt und zudem versucht, nach dem Hund der Männer zu treten. Der 43-Jährige sei dann dem Flüchtenden bis in die Martinistraße gefolgt, wo alarmierte Einsatzkräfte den Jugendlichen stellten.

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Staatsschutz ermittelt

Bei der anschließenden Kontrolle machte der 15-Jährige zunächst falsche Angaben zu seiner Identität, so die Polzei. Er sei im weiteren Verlauf einer Einrichtung des Kinder- und Jugendnotdienst zugeführt worden.



Wie bei Fällen von mutmaßlicher Hasskriminalität üblich, hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. In letzter Zeit machen mehrere Städte mutmaßliche queerfeindliche Taten gezielt publik. So meldete die Bremer Polizei Anfang des Monats auch einen Angriff auf eine trans Frau (queer.de berichtete). (cw/pm)