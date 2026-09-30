

Symbolbild: Die Veröffentlichung vertraulicher Daten von ILGA-Europe hat am Freitag für Entsetzen gesorgt (Bild: ChatGPT)

Heute, 09:46h 3 Min.

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Vertrauliche Informationen über queere Aktivist*innen und Partnerorganisationen von ILGA-Europe sind auf einer russischen Internetseite veröffentlicht worden. Das machte der europäische Dachverband für queere Organisationen am Freitag in einer Mitteilung bekannt, mit der Bitte, den entsprechenden Bericht nicht zu teilen  die Veröffentlichung könne Menschen gefährden, die sich häufig unter schwierigen und teils gefährlichen Bedingungen für queere Rechte einsetzen.



"Es wurden sensible Informationen über Menschen veröffentlicht, die uns vertrauen, darunter Aktivisten und Partner, die oft unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen arbeiten", betonte der Verband. "Wir sind uns der Belastung bewusst, die dies verursacht hat, und entschuldigen uns."



Nach Angaben von ILGA-Europe enthält der russische Bericht Informationen und Dokumente aus der Arbeit des Verbands. Darunter seien nicht öffentliche Angaben zu Einzelpersonen, Organisationen und Förderbeziehungen. Unklar ist, auf welchem Weg die Daten in die Hände des russischen Mediums gelangten. ILGA-Europe betonte, dass die gesamten Umstände und das Ausmaß des Leaks noch untersucht würden.



Der Verband habe umgehend Maßnahmen ergriffen, um Systeme und Informationen zu sichern und den Vorfall und die Risiken zu untersuchen. Außerdem habe ILGA-Europe mögliche Betroffene kontaktiert. Vorrang hätten dabei Menschen, für die durch die Veröffentlichung besonders hohe Risiken entstehen könnten.

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Sorge um gefährdete Personen in Russland & Co.

Besonders gefährlich könnte die Veröffentlichung für Aktivist*innen in Ländern sein, in denen queeres Engagement kriminalisiert oder staatlich verfolgt wird. So weist die osteuropäische Organisation Equal Postost in einem Offenen Brief (PDF) zum Leak darauf hin, dass etwa jeder russischen Person, die in den Dokumenten auftauchen, Haftstrafen drohen können  nach der Aufnahme von ILGA World in das offizielle Register "unerwünschter Organisationen" im Januar 2026 und der vom Staat geforderten Entscheidung des Obersten Gerichts von 2023, die "internationale LGBT-Bewegung" als extremistisch einzustufen. Seitdem kann jeglicher queerer Aktivismus bestraft werden (queer.de berichtete).



Der Leak durch ein "Propagandamedium mit Verbindungen zum FSB" mache unter anderem möglich, um die 30 Graswurzel-Initiativen aus Russland und Partnerorganisationen in Zentralasien zu identifizieren, so Equal Postost in dem Brief an EU- und UN-Stellen mit Bezug zum Thema sowie an Außenministerien der EU-Länder. Noch immer gebe es kein systematisches Visa-Verfahren für gefährdete Personen aus Russland und weiteren Ländern. "Wir stehen bereit, verifizierte Listen von Personen mit hohem Risiko zeitnah über sichere Kommunikationskanäle zu übermitteln und bei der Koordinierung von Evakuierungen in Notsituationen zu unterstützen."

Verband will Updates geben

Aus Sorge um die Aktivist*innen forderte ILGA-Europe die Öffentlichkeit zur Zurückhaltung auf: Der russische Artikel solle weder geteilt noch sollten die darin enthaltenen persönlichen Informationen weiterverbreitet werden. Partnerorganisationen rät der Verband, verdächtige Nachrichten, die angeblich von ILGA-Europe stammen, über bereits bekannte und vertrauenswürdige Kommunikationswege zu überprüfen.



Der Verband kündigte an, über neue Erkenntnisse zu informieren, sobald diese vorliegen. ILGA-Europe vertritt nach eigenen Angaben mehr als 700 Organisationen in 54 Ländern Europas und Zentralasiens. (cw)