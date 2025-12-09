

Maryland GovPics / wikipedia) Andrew Rannells (l.) im aktuellen Podcast und Kevin Spacey bei einem Auftritt 2013 (Bild: Screenshot Youtube /

Heute, 11:35h 2 Min.

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Der schwule US-Schauspieler Andrew Rannells hat erstmals von einer unangenehmen Begegnung mit Kevin Spacey berichtet. Der zweifache Oscar-Preisträger habe ihn nach einem Besuch hinter den Kulissen des Broadway-Musicals "The Book of Mormon" zunächst körperlich bedrängt und später in einem Brief um ein Date gebeten. Der schwule Regisseur Joel Schumacher, ein enger Freund von Rannells, habe ihn damals ausdrücklich vor Spacey gewarnt.



Die Begegnung ereignete sich 2011 oder 2012, als Rannells in der Hauptrolle des Elder Price in "The Book of Mormon" am Broadway auftrat. Nach einer Vorstellung sei er gerade dabei gewesen, sich umzuziehen, als mehrere prominente Gäste in seiner Garderobe auftauchten: neben Spacey auch Schauspielerin Goldie Hawn und Regisseur Schumacher. Die drei seien allerdings nicht gemeinsam gekommen, betonte Rannells in einem Gespräch im Podcast "The Downside" von Gianmarco Soresi.

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In der Gaderobe besucht

Rannells sei damals verschwitzt und nur in Unterwäsche gewesen. Spacey habe daraufhin begonnen, seinen Nacken zu berühren und zu massieren. Schumacher, der die Situation offenbar ebenfalls bemerkte, habe Rannells direkt vor Spacey gewarnt: "Halt dich von diesem Mann fern." Spacey habe die Bemerkung mit "Hey, come on. Come on." quittiert. Etwa eine Woche später habe Rannells dann einen handgeschriebenen Brief Spaceys erhalten  mit einer Einladung zum gemeinsamen Abendessen.

Rannells erzählte die Geschichte mit einer gewissen Ironie, räumte aber ein, dass die zunächst amüsante Anekdote mit der Zeit einen anderen Beigeschmack bekommen habe. Schließlich wurden ab 2017 zahlreiche Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen Spacey öffentlich. Der Schauspieler bestritt die Anschuldigungen und outete sich nach den ersten Vorwürfen durch den Schauspieler Anthony Rapp als schwul (queer.de berichtete). In mehreren Straf- und Zivilverfahren in den Vereinigten Staaten und Großbritannien wurde er freigesprochen beziehungsweise nicht haftbar gemacht; andere Verfahren endeten mit Vergleichen (queer.de berichtete).

Der heute 67-jährige Spacey wurde mit Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" weltberühmt und gewann für beide Rollen einen Oscar. Später spielte er die Hauptfigur Frank Underwood in der Netflix-Serie "House of Cards". Nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe verlor er zahlreiche Engagements, darunter in der Serie.



Rannells, Jahrgang 1959, gehört zu den bekanntesten Broadway-Darstellern seiner Generation. Neben "The Book of Mormon", für das er eine Tony-Nominierung erhielt, spielte er unter anderem in der HBO-Serie "Girls" und der Comedyserie "Black Monday". Auch als Synchronsprecher und Sänger ist er tätig. Joel Schumacher, der Rannells damals gewarnt haben soll, starb 2020 im Alter von 80 Jahren. (cw)