

Pete Hegseth bei der Gebetsstunde in dieser Woche (Bild: X / SeanParnellASW

Heute, 12:38h 3 Min.

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US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat erneut einen umstrittenen Pastor zu einem christlichen Gottesdienst im Pentagon eingeladen. Am Dienstag nahm der selbst ernannte christliche Nationalist Douglas Wilson an der monatlichen Gebetsveranstaltung für Beschäftigte des Verteidigungsministeriums teil. Wilson vertritt offen queerfeindliche Positionen: Homosexualität sollte seiner Ansicht nach strafbar sein und die gleichgeschlechtliche Ehe müsse wieder abgeschafft werden. Auch das Frauenwahlrecht lehnt er ab.



Fotos des Treffens veröffentlichte Pentagon-Sprecher Sean Parnell am Mittwoch auf der Plattform X. "Diese Nation wird für immer eine Nation unter Gott sein", schrieb er dazu. Was Wilson bei der Veranstaltung konkret predigte, ist bislang nicht bekannt. Es war bereits sein zweiter Auftritt bei einem solchen Pentagon-Gottesdienst in diesem Jahr. Im Februar hatte er dort eine Predigt gehalten, in der er unter anderem für eine christlich geprägte Gesellschaft warb.



Wilson ist Gründer der konservativen Christ Church und eines internationalen Netzwerks von Gemeinden. Er vertritt ein patriarchales Gesellschaftsbild, in dem Frauen ihren Ehemännern untergeordnet sein sollen. Zudem verteidigte er in der Vergangenheit die Sklaverei im Süden der USA mit der Behauptung, sie habe eine besondere Zuneigung zwischen den Bevölkerungsgruppen hervorgebracht. Hegseth ist Mitglied einer Kirche, die zu Wilsons Netzwerk gehört. Ein Pentagon-Sprecher erklärte bereits 2025, der Minister schätze dessen Schriften und Lehren sehr. Einmal teilte Hegseth bei X ein Video, in dem sich Wilson in einem CNN-Panel unter anderem dafür ausprach, "Sodomie"-Gesetze, also die Bestrafung von Homosexualität, wieder einzuführen.

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Religion gewinnt Einfluss

Die Gebetsveranstaltungen im Pentagon hatte der frühere Fox-News-Moderator Hegseth im Mai 2025 eingeführt. Er kündigte damals monatliche christliche Gottesdienste an, die auch über das interne Fernsehnetz des Ministeriums übertragen werden. Das Pentagon betont, die Teilnahme sei freiwillig. Kritiker*innen sehen darin dennoch eine problematische Vermischung von Staat und Religion: Wenn der Verteidigungsminister selbst zu einem christlichen Gottesdienst einlädt, könnten sich Beschäftigte und Soldatinnen unter Druck gesetzt fühlen, daran teilzunehmen.



Gebete im US-Militär sind keineswegs neu. Militärseelsorger*innen verschiedener Religionen gehören seit Langem zum Alltag der Streitkräfte. Auch Gebetsveranstaltungen und religiöse Angebote für Soldat*innen sind üblich. Neu ist jedoch die regelmäßige, ausdrücklich christliche Veranstaltung, die vom Verteidigungsminister persönlich initiiert und institutionell sichtbar gemacht wird. Reuters bezeichnete den ersten Gottesdienst im Mai 2025 als offenbar erste Veranstaltung dieser Art unter Leitung eines Pentagon-Chefs.

Queerfeindlicheit ohne Ende

2025 setzte Hegseth die von Präsident Donald Trump angeordnete Wiedereinführung eines Ausschlusses transgeschlechtlicher Menschen aus dem Militär um  die Sache beschäftigt weiter Gerichte (queer.de berichtete). Zudem äußerte er sich wiederholt abwertend über trans Menschen und stellte geschlechtliche Vielfalt im Militär als Hindernis für Einsatzfähigkeit und Leistungsstandards dar. Sein "nicht wokes" Militär stelle er sich so vor: "Keine Fettsäcke, keine Trannys, keine Bartträger, keine Spinner, keine Weicheier, keine Radikalen", sagte er vor wenigen Wochen (queer.de berichtete). (cw)