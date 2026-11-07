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Heute, 13:18h 5 Min.

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In der Schwarzen Hütte verläuft die Zeit anders: In dem skurrilen Raum mit den ikonischen roten Vorhängen und dem schwarz-weiß gezackten Boden sprechen alle Figuren rückwärts, die Zeit ist verklebt, ein Einarmiger und ein kleinwüchsiger Mann raunen mysteriöse Zukunftsvisionen  Letzterer wird in der Fortsetzung kurzerhand durch einen vielästigen Baum mit Gehirn ersetzt. Das ist David Lynch in seiner triumphalsten Form, das ist "Twin Peaks", sein atmosphärisches Magnum Opus.



Darin spielt Kyle MacLachlan seine wohl ikonischste Rolle: FBI-Agent Dale Cooper, der mit Memes à la "damn fine cup of coffee" bis heute nichts von seiner popkulturellen Strahlkraft eingebüßt hat. Er kommt in die fiktive US-Kleinstadt Twin Peaks, um eines der größten Rätsel der Fernsehgeschichte zu lösen: Wer hat Laura Palmer, die blonde Homecoming-Queen, umgebracht? Es ist eine Reise in die tiefsten Abgründe unseres Unterbewusstseins. Der Nebel hängt über den Tannen, die Eulen schreien in der Nacht.

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Kyle und seine vielen Ichs



"Fictional Selves" ist Ende Oktober 2026 bei Ullstein erschienen

Mit "Fictional Selves" (Amazon-Affiliate-Link ) legt MacLachlan nun sein Memoir vor. Locker und gut gelaunt dröselt er darin die komplizierte Beziehung zwischen seinem fiktiven und seinem realen Ich auf und bezeichnet seine Schauspielrollen konsequent als verschiedene "Selves", als unterschiedliche "Ichs". Er blickt zurück auf seine Karriere seit Lynchs "Dune" (1984), für den er überraschend direkt vom Theater in eine der größten Hollywood-Produktionen katapultiert wurde  und mit dem er an den Kinokassen baden ging.



"Dune" vergleicht er mit den Sandalenfilmen der 1950er- und frühen 1960er-Jahre: "Man reist an irgendeinen abgelegenen, exotischen Ort und hofft, dass man einen Film mit nach Hause bringt." Eine erstaunlich unkritische Einordnung eines kolonial geprägten Filmgenres  und eines ökologisch katastrophalen Drehs in Mexiko, bei dem haufenweise Autoreifen verbrannt wurden.



"Es ist das einzige Leben, das ich kenne, aber es ist ein sonderbares Leben": "Fictional Selves" ist eine flotte, schnell zu lesende Lektüre, der es allerdings an wirklichem Tiefgang fehlt. MacLachlan reflektiert über seine Schauspielkarriere, seine Theatervergangenheit, verpasste Chancen und Liebschaften, die oft bei der Arbeit begannen  mit Laura Dern ("Blue Velvet"), Lara Flynn Boyle ("Twin Peaks") und Linda Evangelista, die er bei einem Fotoshooting kennenlernte. Er erzählt von den intensiven, isolierten Pseudo-Familien, die am Filmset entstehen, von ihrer mal mehr, mal weniger angenehmen Dynamik  und davon, wie ein Film plötzlich der Öffentlichkeit gehört. Auch der vernichtende Flop "Showgirls", inzwischen längst zum Camp-Klassiker geadelt, bekommt seinen Platz.



Die Grenzen zwischen Schauspieler und fiktiver Figur verschwimmen



Mitunter überstrapaziert MacLachlan sein Konzept der verschiedenen Ichs. Das Narrativ ermüdet schnell: Da ist der selbstbewusste Kyle, der an sich und seinen Platz in Hollywood glaubt, und der zweifelnde, zögerliche Junge, der sich seiner behüteten Kindheit bewusst wird. Die beiden führen immer wieder Gespräche miteinander, die MacLachlan ausführlich ausformuliert.



"Du arbeitest daran, eine Figur zu verkörpern, mit der die Menschen eine Verbindung eingehen können  und irgendwann stellst du fest, dass du gegen die Erwartungen anschwimmst, die andere an dich haben." MacLachlan fühlt sich eingeengt, festgefahren. Er will nicht auf bestimmte Rollen festgelegt werden, sondern seine Bandbreite beweisen. Die Grenzen zwischen Schauspieler und fiktiver Figur verschwimmen zunehmend; zugleich wächst sein Bedürfnis nach Rollen, die ihm Anerkennung und einen guten Ruf verschaffen.



Genau so erging es ihm mit Dale Cooper, den er heute endlich als die Rolle seines Lebens bezeichnen kann  lange konnte er das nicht, weil er sich von ihr vereinnahmt, auf sie reduziert fühlte. Er suchte Abstand von der "Insel David Lynch", bis er gut 25 Jahre später für "Twin Peaks: The Return" zurückkehrte. "Die Beziehung zu ihm war die dauerhafteste meines Lebens, es fühlt sich richtig an, in seine Haut zurückzukehren  so, wie es sein sollte. Wie nach Hause kommen."



Lynch eroberte sich mit der Fortsetzung jene künstlerische Freiheit zurück, die ihm in der zweiten Staffel genommen worden war, als die Serie den Fernsehkonventionen unterworfen wurde und der Mord an Laura Palmer unbedingt aufgeklärt werden musste. Und als Gordon Cole bekundet er seine unmissverständliche Solidarität mit der trans FBI-Stabschefin Denise Bryson: "Fix their hearts or die!"

Liebesbrief an David Lynch

"Fictional Selves" ist vor allem eines: eine große Liebeserklärung an den 2025 verstorbenen David Lynch. "Ich fühle mich ohne ihn ein wenig verloren", schreibt MacLachlan. Lynchs Worte und Regieanweisungen, die seine affektierte Sprechweise wiedergeben, sind im Buch konsequent großgeschrieben  eine typografische Geste, die ihnen zusätzlich Gewicht verleiht. Lynch, dieser große Vertreter des Autorenkinos, war keineswegs unumstritten und erfüllte MacLachlans Hoffnungen auf den großen Durchbruch nicht immer. Dennoch findet der Schauspieler am Ende zu ihm zurück: zu einer väterlichen Figur, einem Mentor, einer künstlerischen Inspirationsquelle. Ein beinahe schon süßes Plädoyer für Lynch als unverwechselbaren Autorenfilmer: "Davids Vision ist einzigartig."



Was leider viel zu kurz kommt: MacLachlans Social-Media-Auftritt. Im letzten Kapitel, "Mein Körper, meine Ichs", streift er Online-Kyle lediglich: "Online-Kyle ist eine Version von mir, wahrscheinlich meine positivste, ganz sicher meine albernste." Dabei ist gerade dieser Kyle herrlich absurd: "Eat, Sleep, Slay, Repeat" mit der deutschen LGBTI-Ikone HorsegiirL, Drag mit Trixie Mattel. MacLachlan hat sich den Camp-Humor und die Internetästhetik längst zu eigen gemacht  und damit auch ein jüngeres, queeres Publikum gewonnen. In "Giant Little Ones" (2018) spielt er zudem den offen schwulen Vater der Hauptfigur. Dass MacLachlan zunehmend als LGBTI-Ally und popkulturelle Ikone gefeiert wird, hätte durchaus mehr als ein paar beiläufige Zeilen verdient.



In seinen Überlegungen zur Schauspielerei zieht er schließlich Parallelen zu Drag: die Kunstfigur als Schutzraum, die Fiktion als Möglichkeit, dem eigenen Ich näherzukommen. Die Schauspielerei ermögliche es ihm, sich unverstellter zu zeigen, weniger aus Selbstschutz, mehr aus Freiheit. Paradoxerweise, findet MacLachlan, könne er gerade im Spiel eines anderen mehr er selbst sein: "Ich schlüpfe in jemand anderen, um mich selbst vollständiger zu erfahren."



Schade, dass wir die Schwarze Hütte wieder verlassen müssen. David Lynch fehlt. Und plötzlich ist auch der Weg zurück nach Twin Peaks ein bisschen einsamer.

Infos zum Buch



Kyle MacLachlan: Fictional Selves. Eine mysteriöse Geschichte (über mich selbst). Aus dem Amerikanischen von Stephan Kleiner. 368 Seiten. Ullstein extra. Berlin 2026. Gebundene Ausgabe: 30 Euro (ISBN 978-3-86493-362-2). E-Book: 25,99 Euro