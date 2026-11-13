Von Sigmar Fischer

Heute, 04:09h 9 Min.

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1971 hatte er gemeinsam mit Roman Eck die zweite studentische Emanzipationsgruppe in der Bundesrepublik gegründet: HSM, "Homophile Studenten Münster", später "Studentische Aktionsgruppe Homosexualität Münster". Am 29. April 1972, zum ersten Gruppengeburtstag, stellte er im erzkatholischen Münster die erste Demonstration von Homosexuellen (und einigen Lesben) in Deutschland auf die Beine. Früh sah er die Notwendigkeit, dass sich die wie Pilze aus dem Boden schießenden Emanzipationsgruppen vernetzen müssten, um sich Gehör zu verschaffen. Daher trieb er mit anderen die Gründung der "Deutschen Aktionsgemeinschaft Homosexualität" (DAH) am 9./10. Dezember 1972 an der Ruhr-Universität Bochum voran.



1973 geriet seine HSM ins Trudeln. Parallel zu seinen Bemühungen, die HSM in einer "Reformgruppe" zu konsolidieren, ließ sich Rainer Plein im September 1973 in den Vorstand der etwas altbackenen deutschen Sektion der "Internationalen Homophilen Weltorganisation" (IHWO) wählen. Dort warf er nach fünf Monaten hin. In Münster bereitete er mit einem seiner Widersacher höchst professionell einen Beschluss der Mitgliederversammlung vor, mit dem sich die HSM am 8. Mai 1974 "ruhend" stellte, ihre Arbeit "einfror" und eine  nie erfolgte  Wiederbelebung an Bedingungen knüpfte.



Drei Jahre seines Lebens hatte er ausschließlich der Schwulenpolitik gewidmet. Nach eigenem Bekunden hatten zwei Jahre Bundeswehr und die Ausbildung zum Leutnant aus einem schüchternen Bürschchen eine Führungspersönlichkeit geformt (Brief an Ilona Steurer, 1972), die sich als hervorragender Organisator, ebenso charismatischer wie umstrittener Machttechniker und Stratege in die junge Schwulenbewegung einbrachte. Am 22. November 1976 nahm er sich im Alter von 28 Jahren das Leben. Die Münsteraner Community sorgte dafür, dass ein "Rainer-Plein-Weg" an diesen Pionier der Schwulenbewegung erinnert. In Essen, wo er aufwuchs und 1966 am Burggymnasium sein Abitur ablegte, setzt sich aktuell der Aktivist Johannes Persie mit F.E.L.S. für eine Gedenktafel für Rainer Plein ein.



Warum haben diesen energiegeladenen Pionier der Schwulenbewegung die Kräfte zum Weiterleben verlassen? Hat sein  wie er es in seinem Abschiedsbrief nannte  "Scheitern" etwas mit der Schwulenbewegung zu tun, und wenn ja, was? Was war "privat", was "politisch"? Lässt sich das überhaupt "entflechten"?

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Er war kein "Linker"  Rainers Motive und politische Einordnung

Die HSM hatte Rainer nicht ausschließlich aus politischen Motiven gegründet: Edmund, ein junger Mitbewohner, hatte sich in Rainer verliebt, der diese Liebe nicht erwidern konnte. Edmund hatte einen Suizidversuch überlebt  Rainer sah in der Gruppe auch ein Forum, in dem Edmund neue soziale Kontakte knüpfen könnte. Vergeblich: Edmund nahm sich später das Leben. Sein Tod wirkte bis in Rainers eigenen Suizid nach.



Rainer war aus einem konservativ-katholischen Elternhaus ausgebrochen und vertrat einen bürgerrechtlichen Ansatz. Er war im weitesten Sinne im damaligen sozialliberalen Lager zu Hause und zählte in der jungen Schwulenbewegung zu den "Integrationisten", die die Gleichstellung Homosexueller im bestehenden kapitalistischen System verwirklichen wollten. Die meisten Mitglieder der HSM waren eher unpolitisch. Für sie bot die Gruppe einen sozialen Schutzraum, in dem sie ihre homosexuelle Identität entwickeln, jenseits der Subkultur gemeinsam aktiv werden und Freundschaften schließen konnten. Sie wollten die Öffentlichkeit über Homosexualität aufklären. Als die Resonanz ausblieb, entschlossen sie sich unter Rainer Pleins Führung zur "Konfrontation" in Form einer Demonstration, die schwulenpolitisch Geschichte schreiben sollte.



Die meisten anderen studentischen Schwulengruppen verstanden sich als "links" oder hatten linke Wortführer. Diese von Michael Holy später so benannten "Rosa Radikalen" ordneten sich verschiedenen ideologischen Strömungen einer zersplitterten Linken zu. Sie einte die Überzeugung, dass die Überwindung der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung Voraussetzung für eine tatsächliche homosexuelle Emanzipation sei. Mit diesem Gedankengut fremdelte Rainer Plein heftig, alles "Linke" und der Marxismus waren ihm zeitlebens suspekt. Ihm wollten Rainer Plein und die HSM auf ihrer Demo kein Forum bieten, Flugblätter sollten vorab von der HSM genehmigt werden. Daran hielten sich die "Rosa Radikalen" nicht, sie "kaperten" die Demo. Martin Danneckers Spruchband "Brüder und Schwestern / warm oder nicht / Kapitalismus bekämpfen ist unsere Pflicht!" und andere witzige Parolen prägten das von den Münsteranern so nicht gewollte Bild der ersten Schwulendemo in Deutschland.



Rainer Plein mit Megafon auf der Demo (Bild: Archiv Rosa Geschichten im Stadtarchiv Münster)

Nicht nur die HSM scheitert an fehlender Konfliktkultur



Rainer Plein sah sich in Selbstzeugnissen des Jahres 1972 als "Lieblingsfeind der Linken". Beim Aufbau der DAH setzte er mit Bündnispartnern seine Fähigkeiten als Organisator und "Strippenzieher" wirksam ein. Die "Linken" blieben seine Gegner, hatten für ihn aber ihren Schrecken verloren. Es hatte den Anschein, als habe er gelernt, mit Schmähungen und Verletzungen umzugehen. Ein Schmähgedicht der HAW (Homosexuelle Aktion Westberlin), "Mutter Plein bläst die DAH" (1973), nahm er mit Humor, wertete es doch seinen Narzissmus auf. Selbststilisierung war seine Form der Verarbeitung. Ab 1973 musste er sich auch in seiner eigenen Gruppe mit Gegnerschaft und Anfeindungen auseinandersetzen, die schließlich auseinanderfiel.



Das Ende der HSM war beileibe kein Einzelfall und kein Scheitern ihres Mitbegründers und Motors. Laut Michael Holy ("Holy-Archiv" im Schwulen Museum) lösten sich 1974/75 insgesamt 39 Schwulengruppen auf. Die Schwulenbewegung steckte noch in den Kinderschuhen. Die von Martin Dannecker in "Der Homosexuelle und die Homosexualität" beschriebenen Sozialisationserfahrungen Schwuler in einer heteronormativen Gesellschaft und die damit einhergehende erhöhte Verletzbarkeit und Kränkbarkeit erwiesen sich in der Dynamik des Gruppenalltags als belastend. Die Gruppenarbeit war störanfällig, Persönliches, Sexuelles und Politisches vermischten sich in Konflikten zu bisweilen unentwirrbaren Knäueln.



Neue Innerlichkeit: Rainers Wendung vom Macher zum Moralisten



Schwulenpolitisch blieb er weiter am Ball  und irgendwie außen vor. Dabei stellte er die Bundeswehr auf die Probe: Seine Ernennung zum Oberleutnant d. R. wolle er nur annehmen, wenn man seine Homosexualität zur Kenntnis nehme  woraufhin das Bundesverteidigungsministerium die Ernennung zurückzog. Rainer klagte und verlor durch drei Instanzen, endgültig im Herbst 1976.



Auch im neu aufgenommenen Pädagogikstudium bezog er in den Kontroversen der Seminare pointiert Stellung, schrieb Briefe, verfasste Papiere, blieb streitbar. Die neu aufkommenden gesellschaftlichen Tendenzen zu Spiritualität und Innerlichkeit beschäftigten ihn ebenso wie die Humanistische Psychologie. Er las Karen Horney ("Unsere inneren Konflikte") und nahm an bioenergetischen Selbsterfahrungsseminaren im Jugendhof Vlotho teil.



In diesem Gebäude wohnten Sigmar Fischer und Rainer Plein bis zu dessen Tod

Nach wie vor an schwuler Emanzipationsarbeit interessiert, nahm Rainer Ende Mai 1976 in Düsseldorf an einer Wochenendtagung der "Gesellschaft zur Förderung Sozialwissenschaftlicher Sexualforschung" (GFSS, später "Deutsche Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung", DGSS) um den schwulen Aktivisten Rolf Gindorf teil. Mit Gindorf hatte er 1972 Kooperationsgespräche geführt, bevor er selbst die Gründung der DAH initiierte.



Er kehrte aufgewühlt zurück und verfasste am Montag, dem 31. Mai 1976, einen Tagebucheintrag, den er  wie viele seiner Texte  im kleinen Kreis verbreitete. Dieser liest sich wie ein Manifest und beschreibt in jedem Fall einen Wendepunkt in seinem Selbstbild und Streben: die radikale Abkehr vom früheren "Macher" hin zum "Moralisten". "Die Moralisten schleudern in ihrer Totalität und Emotionalität des Auftretens eine so ungeheure Energie in die Welt, daß sie dabei aus den Fugen gerät und sich im besten Fall auf diese Kraft hin verändert: Die Macher übernehmen dann die Verwaltung dieser Ideen ( )".



Folgerichtig nannte er sich ab dem 19. Juni 1976 RainerElia. In einem Text, den er Edmund, Frank (Ripploh), Erika Gizewski und drei weiteren Weggefährt*innen widmete, begründete er seinen Doppelnamen als "Versuch einer dialektischen Meditation": "ich bin nicht gefesselt an das, was war und ist, ich stehe weit offen für das, was sein wird. ( ) Ist nicht jeder von uns ein Prophet, der seine eigenen moralischen Ansprüche gegen alle Widerstände einer entfremdeten Welt setzt ?! Jeder k a n n Elias sein!!!"



Die Abkehr von der Selbststilisierung beschrieb er knapp zwei Wochen vor seinem Tod in einem privaten Brief an meinen damaligen Freund Peter: "Ich bin allerdings heute nicht mehr bereit, so weiterzuspielen. Ich hatte meinen Spaß, polierte mein Selbstbewusstsein auf und andere positive Dinge, und zurück blieb nur Leere und Überdruß."

Hoffnungslosigkeit und Kairos

In seinen letzten Lebensmonaten konfrontierte er sein Umfeld vehement mit seiner starken Sehnsucht nach dem Absoluten, die sein letzter Partner Kurt, ein Theologe, mit "Vervollkommnung (des Selbst), Einswerden (mit Gott), reines Sein (des Geistes)" umriss. Mit diesem Anspruch setzte sich Rainer unter enorme Spannung, er konnte sich immer schlechter auf die Vorbereitung seines Vordiploms konzentrieren. Tagesprotokolle dokumentieren seine inneren Kämpfe um Arbeitsfähigkeit und Struktur. Seinen Abschiedsbriefen legte er als Erklärung eine Kopie des Kapitels 11 "Hoffnungslosigkeit" aus Horneys Buch bei.



Die Kluft zwischen überhöhtem Ideal und realem Ich erlebte er als ausweglos  als "klare Erkenntnis, in dieser Welt, mit meinen Mitmenschen nicht ein wenig glücklich und unkompliziert leben zu können", wie er im Abschiedsbrief schrieb.



Rainer hat mit verschiedenen Menschen, auch mit mir, gelegentlich über die Möglichkeit eines Suizids gesprochen, sogar noch beim letzten Besuch bei seinem letzten Freund. Niemand konnte sich vorstellen, dass er diesen Weg so spontan und unvermutet gehen würde. Auch in seinen letzten Stunden blieb er seiner Gewohnheit der Selbstbeobachtung und Dokumentation treu.



Seit 2017 erinnert der Rainer-Plein-Weg an den Aktivisten (Bild: KCM Münster)

Rainer zum Gedenken



RainerElia  dieser Name stand auf seinen ausdrücklichen Wunsch auf den Trauerkarten, "denn meine Entscheidung zum Tod ist nur noch vergleichbar mit meiner Entscheidung für diesen zweiten Namen". RainerElia geriet bald in Vergessenheit  an ihn erinnert der "Rainer-Plein-Weg". Rainer hat die Chancen ergriffen, die die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 1971/72 boten, und als Pionier der jungen deutschen Schwulenbewegung mit seinem Wirken, seiner Energie und seinem Mut Spuren hinterlassen  nicht zuletzt durch sein bleibendes Verdienst um die erste deutsche Schwulendemo.



Manchmal frage ich mich, ob und wie er sich bei "Homolulu" 1979 und in den neuen Aufbruch innerhalb der Neuen Sozialen Bewegungen eingebracht hätte und was ihm das "Waldschlösschen" bedeutet hätte  hätte er weitergelebt.