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Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) will die kirchliche Trauung neu regeln und gleichgeschlechtliche Paare dabei auch begrifflich gleichstellen. Die bisherige Unterscheidung zwischen der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und der Trauung von Mann und Frau soll aufgehoben werden, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Gottesdienste "anlässlich einer Eheschließung" sollen künftig einheitlich Trauung heißen  unabhängig davon, welches Paar vor dem Altar steht.



Darüber berät die Landessynode auf ihrer Herbsttagung in Amberg, die am Sonntagabend mit einem Gottesdienst beginnt. Die 108 Mitglieder des Kirchenparlaments tagen bis Mittwoch in der Oberpfalz. Laut vorläufiger Tagesordnung ist die erste Lesung der Vorlagen für Dienstagnachmittag angesetzt, die Beschlussfassung soll am Mittwochvormittag folgen. Alle Sitzungstage werden per Livestream übertragen.

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Grundsatzbeschluss schon 2025 gefasst

Einen Grundsatzbeschluss zur Trauung für alle hatte die Synode bereits im April 2025 bei ihrer Frühjahrstagung in Augsburg mit großer Mehrheit gefasst (queer.de berichtete). Damit sollte die kirchliche Praxis an die staatliche Ehe für alle angepasst werden, die seit 2017 gilt. Pfarrer*innen sollen allerdings auch künftig nicht verpflichtet werden, queere Paare zu trauen: Der sogenannte Gewissensschutz blieb damals ausdrücklich erhalten. Lehnt eine Pfarrperson ab, soll das Dekanat eine andere Person mit dem Gottesdienst beauftragen. Gleichgeschlechtliche Paare können sich in der bayerischen Landeskirche seit 2018 öffentlich segnen lassen  bislang jedoch nicht unter der Bezeichnung Trauung.



Bei der Tagung in Augsburg hatte die damalige Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel auch mit einer Gedenkminute an das Leid erinnert, das queere Menschen in der Kirche erfahren haben. "Einzelne Verantwortliche und die Kirche als Ganze sind an betroffenen Personen schuldig geworden", sagte sie.

Finanz- und Strukturfragen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Herbsttagung stehen allerdings Finanz- und Strukturfragen. Unter der Überschrift "Wir in der Region" soll beraten werden, wie sich die Landeskirche in der Fläche neu aufstellt. Nach Angaben der Verantwortlichen sehen die Entwürfe vor, Aufgaben und Verantwortung stärker regional zu organisieren.



"Mir ist wichtig, dass wir bei allen Struktur- und Finanzfragen die Menschen vor Ort im Blick behalten", sagte Synodalpräsidentin Tanja Keller. "Wie können Gemeinden in der Region ihre Kräfte bündeln, einander entlasten und zugleich nah bei den Menschen bleiben? Dafür wollen wir in Amberg verlässliche Grundlagen schaffen."



Der Druck auf die Landeskirche ist groß: 2025 rutschte die Zahl der Mitglieder unter die Zwei-Millionen-Marke, Jahr für Jahr treten viele Menschen aus. Zudem sterben mehr Mitglieder, als durch Taufen neu hinzukommen. Bis 2035 dürfte die Mitgliederzahl nach einer Prognose der ELKB vom vergangenen Herbst um etwa 40 Prozent auf 1,2 bis 1,5 Millionen sinken. Die Folge: weniger Personal und weniger finanzieller Spielraum. (cw/dpa)