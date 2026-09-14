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Der künftige Generalinspekteur der Bundeswehr, Christian Freuding, hat ein hartes Vorgehen gegen sexuelles Fehlverhalten in der Truppe angekündigt. Anlass ist eine Dunkelfeldstudie, nach der neben jüngeren Soldatinnen vor allem nicht-heterosexuelle Männer von Belästigung betroffen sind. "Wir müssen wirklich unerbittlich hart durchgreifen, wo dies zutage tritt", sagte Freuding der "Bild am Sonntag".



Die Ergebnisse der Studie nannte der derzeitige Inspekteur des Heeres unerträglich. "Das ist nicht meine Bundeswehr. Es ist unerträglich, dass durch das Fehlverhalten weniger die Streitkräfte in ein schlechtes Licht geraten."

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Queere Männer überproportional betroffen

Das Verteidigungsministerium hatte die Untersuchung vor knapp zwei Wochen dem Verteidigungsausschuss des Bundestages vorgestellt (queer.de berichtete). Demnach gaben bezogen auf die gesamte Dienstzeit 72 Prozent der Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten an, mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein. Queere Männer sind laut der Studie überproportional betroffen. Die Tatpersonen sind meist Männer  sowohl gegenüber Frauen als auch gegenüber Männern. Die tatsächliche Zahl der Fälle liegt drei- bis sechsmal höher als die der gemeldeten Vorfälle. Viele Betroffene verzichten auf eine Meldung, weil sie kein Aufsehen erregen wollen oder den Strukturen der Bundeswehr nicht vertrauen.



Freuding erklärte, er selbst sei Zeuge solcher Vorfälle geworden: "Ich habe verbale Entgleisungen erlebt. Ich habe aber immer wieder auch erlebt, dass dann einer oder mehrere sofort eingeschritten sind und dann gesagt haben: 'Stopp, so nicht! Nicht bei uns!' Jeder, der so etwas mitbekommt, sieht oder hört, ist in der Pflicht  in der unmittelbaren individuellen Pflicht und Schuldigkeit -, sich sofort dagegen einzuschalten."

Neue Führungskultur gefordert

Der Generalleutnant forderte eine neue Führungskultur, da solche Vorfälle auch die Kampftauglichkeit der Bundeswehr beeinträchtigten: "Wir sind alle in der Verantwortung, insbesondere die Vorgesetzten, über eine lange Strecke unsere Führungskultur noch weiterzuentwickeln."



Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte nach Vorstellung der Studie erklärt, es gebe null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr, und einen Aktionsplan mit 34 Maßnahmen vorgelegt. "Wer schon in Friedenszeiten keinen Respekt vor der Kameradin oder dem Kameraden hat, wie soll der Kamerad sich dann im Ernstfall auf denjenigen verlassen können, der so mit ihm umgeht?", sagte der Minister. (cw/dpa)