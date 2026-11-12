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Felix Nmecha hat beim Torjubel nun auch im Trikot von Borussia Dortmund auf die umstrittene Geste verzichtet, die vom queerfeindlichen Netzwerk "Ballers in God" genutzt wird. Seinen Glauben will der Mittelfeldspieler aber weiterhin auf dem Platz ausdrücken: Er habe auch am Samstag wieder Jesus "die Ehre" gegeben, sagte Nmecha nach dem 1:0 (0:0)-Sieg des BVB gegen Borussia Mönchengladbach bei Sky.



Zuletzt hatte sich der 26-Jährige nach Toren eine imaginäre Krone abgenommen und vor sich auf den Rasen gelegt. Im Nationaltrikot hatte er bereits Mitte November darauf verzichtet (queer.de berichtete). Das evangelikale Netzwerk "Ballers in God", dem auch Nmecha angehört, steht wegen queerfeindlicher Aussagen seiner Mitglieder in der Kritik. Zuletzt hatte etwa der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger die Doppelmoral der Gruppe angeprangert (queer.de berichtete).



Wegen der Jubelgeste hatten sowohl Bundestrainer Jürgen Klopp als auch die Verantwortlichen des BVB das Gespräch mit Nmecha gesucht. Klopp hatte zuvor allerdings erklärt, er habe mit dem Jubel kein Problem gehabt (queer.de berichtete). Der BVB hatte seinen Spieler dagegen aufgefordert, auf die Geste zu verzichten, Sportchef Lars Ricken äußerte sich nach einem Gespräch mit Nmecha deutlich (queer.de berichtete).

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Nmecha zeigt anderen Torjubel

Nach seinem Tor gegen die Gladbacher ging Nmecha nun auf ein Knie und verschränkte die Arme vor der Brust zu einem Kreuz. Zudem breitete er die Arme aus und schien mit geschlossenen Augen zu beten. Nmecha traf in der laufenden Bundesliga-Saison bereits zum fünften Mal.



"Ich glaube, dass er seinen Jubel erklärt hat, und dass er auch heute gezeigt hat, dass er Jesus danken möchte und Gott danken möchte für das Tor", sagte BVB-Sportdirektor Ole Book nach dem Spiel. Das sei auch legitim. "Den umstrittenen Teil des Jubels, den hat er heute nicht gezeigt", betonte Book einen Tag vor der Mitgliederversammlung des Vereins, bei der der Jubel Thema werden könnte. Anfang des Monats hatte die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund Nmecha und das Netzwerk "Ballers in God" scharf kritisiert (queer.de berichtete).

Seit Jahren Kritik an Nmecha

In der Vergangenheit hatte Felix Nmecha seinen Glauben mehrfach mit der Ablehnung queerer Menschen zelebriert. 2023 teilte der Spieler etwa das Video eines amerikanischen Rechtsextremisten, der sich über ein trans Kind und dessen Vater lustig machte (queer.de berichtete). Nach Kritik verteidigte Nmecha seine transfeindliche Haltung (queer.de berichtete). Später teilte er sogar noch ein weiteres Posting auf Instagram, das die queere Community und den Begriff "Pride" mit dem Teufel verglich (queer.de berichtete).



Einige BVB-Fans hatten sich 2023 wegen der queerfeindlichen Ausbrüche gegen eine Verpflichtung Nmechas ausgesprochen, der Club ignorierte jedoch die Bedenken und lässt ihn bis heute auflaufen (queer.de berichtete). Auch der DFB stellte sich zur diesjährigen WM hinter Nmecha (queer.de berichtete). Das Netzwerk Queer Football Fanclubs forderte den Verband im Juni auf, eine klare Haltung zu zeigen: Homophober Glauben dürfe im Sport keinen Platz haben (queer.de berichtete). Anfang November behauptete Nmecha schließlich, seine evangelikale Botschaft habe nie Hass fördern sollen (queer.de berichtete). (cw/dpa)