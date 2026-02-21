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Gut zweieinhalb Jahre nach einem tödlichen Brandanschlag auf zwei lesbische Paare in Buenos Aires ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Strafgericht in der argentinischen Hauptstadt sprach den 70-jährigen Justo Fernando Barrientos am Mittwoch des dreifachen Mordes und des versuchten Mordes schuldig. Als erschwerend wertete es unter anderem den Hass auf die sexuelle Orientierung der Opfer, besondere Grausamkeit und die Verwendung eines gemeingefährlichen Mittels, wie die "Buenos Aires Times" berichtet. Lebenslange Haft ist die Höchststrafe im argentinischen Strafrecht.



In der Nacht zum 6. Mai 2024 hatte Barrientos eine brennbare Flüssigkeit in das Zimmer einer Pension im Stadtteil Barracas geworfen, in dem die vier Frauen schliefen, und es in Brand gesetzt (queer.de berichtete). Laut Anklage blockierte er anschließend die Tür und schlug und trat eine der Frauen, als sie aus den Flammen zu kriechen versuchte. "Er hat sie zurück ins Feuer gestoßen", sagte ein Zeuge im Prozess laut der Zeitung "Perfil". Erst durch das Eingreifen von Nachbar*­innen konnten die Schwerverletzten entkommen.



Pamela Cobbas starb noch am selben Tag, Mercedes Roxana Figueroa zwei Tage später und Andrea Amarante am 12. Mai 2024. Amarante hatte 2004 bereits den verheerenden Brand in der Diskothek República Cromañón in Buenos Aires überlebt, wie die Zeitung "Tiempo Argentino" berichtete. Einzige Überlebende ist ihre Partnerin Sofía Castro Riglos. Die heute 52-Jährige lag fast einen Monat im Krankenhaus und konnte wegen ihres Gesundheitszustands nicht im Prozess aussagen.

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Opfer schon vor der Tat beschimpft

Bewohner*innen der Pension sagten im Prozess aus, Barrientos habe die Frauen schon vor der Tat mit abwertenden Ausdrücken für Lesben wie "tortas" beschimpft, sie "engendros" (Missgeburten) genannt und bedroht, berichtete "Perfil". Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Schlussplädoyer im Oktober Hass als Motiv benannt: Barrientos habe die Frauen schikaniert und diskriminiert, weil sie lesbisch und Frauen waren. "Das war kein gewöhnlicher Mord: Er hat sie angezündet, damit sie leiden und qualvoll sterben", hieß es laut dem Portal "Contexto Tucumán" in den Plädoyers.



Barrientos bestritt die Tat bis zuletzt. "Ich fühle mich unschuldig", sagte er vor der Urteilsverkündung. Seine Verteidigung hatte einen Freispruch aus Mangel an Beweisen gefordert, hilfsweise eine Verurteilung wegen Totschlags ohne erschwerende Umstände. Die schriftliche Urteilsbegründung will das Gericht am 19. Februar 2027 veröffentlichen.

Amnesty: "Historischer Präzedenzfall"

Luciana Sánchez, Anwältin der Überlebenden, nannte das Urteil laut dem Portal "Elonce" "eine sehr wichtige Anerkennung". Zugleich kritisierte sie die ursprünglichen Ermittlungen scharf: Die Justiz habe eine "enorme Schuld" zu begleichen. Ihr Antrag auf Schadenersatz für Castro Riglos wurde abgelehnt. Amnesty International Argentinien bemängelte, dass das Gericht geschlechtsspezifische Gewalt nicht als erschwerenden Umstand anerkannte, sprach aber von einem "historischen Präzedenzfall in der justiziellen Reaktion auf Lesbizide".



Der Fall hatte in Argentinien landesweit Empörung ausgelöst. Queere Organisationen machten damals auch ein zunehmend feindseliges Klima unter dem rechtslibertären Präsidenten Javier Milei mitverantwortlich. Zahlreiche Aktivist*innen und Feminist*innen begleiteten den Prozess und versammelten sich auch am Mittwoch mit den Namen der Opfer vor dem Gerichtsgebäude. Argentinien hatte 2010 als erstes Land Lateinamerikas die Ehe für alle eingeführt. (cw)