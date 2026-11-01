Von Bodo Niendel

Heute, 08:53h 6 Min.

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Axel Schock hat mit "Aids. Chronik einer Pandemie" (Amazon-Affiliate-Link ) ein 650 Seiten umfassendes Opus magnum vorgelegt. Es ist die umfangreichste Darstellung der Geschichte und des Verlaufs der HIV-Pandemie und der Erkrankung Aids im deutschsprachigen Raum.



Schock beginnt mit der wenig bekannten Vorgeschichte von Aids. Während viele Aids vor allem mit einer Erkrankung verbinden, die in den 1980er Jahren ins öffentliche Bewusstsein rückte, wissen wir heute, dass HIV (genauer gesagt die verschiedenen Typen und genetischen Varianten des Virus) bereits lange zuvor existierte und sich in verschiedenen Regionen Afrikas verbreitet hatte, ohne dass es entdeckt oder als Ursache einer Erkrankung erkannt worden war. Wie Schock schreibt, gilt es heute als erwiesen, dass "das Virus mehrfach durch Verletzungen beim Jagen, Schlachten und Zubereiten sowie durch den Verzehr von Affenfleisch auf den Menschen übertragen wurde und sich allmählich an den menschlichen Organismus anpasste".

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Detaillierte Aufbereitung der 1980er Jahre



Das Taschenbuch "Aids: Chronik einer Pandemie" ist im Suhrkamp Verlag erschienen

Der Schwerpunkt von Schocks weiterer Darstellung liegt auf Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie den USA. Die detaillierte Aufbereitung der 1980er Jahre ist der spannendste Teil des Buches. Aids galt zunächst als Erkrankung unter schwulen Männern mit wechselnden Sexualpartnern, die innerhalb weniger Jahre zum Tode führte. Die Übertragungswege und das erst 1983 entdeckte Virus waren kaum bekannt. Stigmatisierung, Ausgrenzung und Angst vor den Infizierten prägten das Bild. San Francisco und New York mit ihrer nach dem Stonewall-Aufstand etablierten freizügigen schwulen Subkultur waren die Epizentren, hier schlug Aids ein. Hier gab es aber auch Vorkämpfer*­innen wie den Schriftsteller Larry Kramer, die sich sofort um Aufklärung und Hilfe kümmerten.



Schock fördert auch kaum bekannte Tatsachen zutage, zum Beispiel, dass bereits 1983 ein westdeutscher Messebesucher in Leipzig wegen seiner Aids-Erkrankung behandelt wurde, was die DDR verschwieg. 1985 begann der sowjetische Geheimdienst KGB eine Desinformationskampagne: Die USA sollten für Aids verantwortlich gemacht werden, indem behauptet wurde, das Virus sei in einem US-amerikanischen Labor hergestellt worden. Schock zeigt damit eine weitere, wenig bekannte Facette der Aids-Geschichte: wie eine gezielte Desinformationskampagne eine Verschwörungserzählung hervorbrachte, die sich über Jahrzehnte hielt, von unlauteren Wissenschaftler*­innen weiterverbreitet wurde und schließlich sogar den späteren südafrikanischen Staatspräsidenten Thabo Mbeki beeinflusste, sodass dieser den Einsatz von HIV-Medikamenten infrage stellte bzw. verhinderte und ein Verbot von HIV-Tests sowie die Einstellung der Testung von Blutkonserven ankündigte. Schock verweist darauf, dass es dadurch vermutlich 330.000 vorzeitige Todesfälle gab.



Auch die Geschichte der Menschen mit Hämophilie, einer Blutgerinnungsstörung, zeichnet Schock sehr präzise nach. Viele von ihnen starben, weil die für sie überlebensnotwendigen Blutprodukte unzureichend getestet wurden, auch dann noch, als dies längst möglich war. Einigen Pharmakonzernen war das zu teuer. Schock zeichnet zudem den Aufbau der Aidshilfen durch Rainer Schilling, Hans Peter Hauschild und viele andere Engagierte nach. Auch die Versorgungsstrukturen für Aids-Kranke wurden mit großer Empathie für die Betroffenen aufgebaut, etwa durch die Berliner Krankenschwester Inge Banczyk im Klinikum Steglitz. Die starren Regeln der Krankenhäuser passten nicht zu den Bedürfnissen der Erkrankten, also wurden sie auf den Stationen im Sinne der Patient*­innen geändert.



Axel Schock wurde 2023 mit dem Medienpreis der Deutschen Aids-Stiftung für seine journalistische Arbeit ausgezeichnet (Bild: Natalia Reich)

Eine Geschichte der Solidarität



Die Geschichte von Aids ist eben auch eine Geschichte der Solidarität. Die Kämpfe der queeren Bewegung, der Selbsthilfe, engagierter Wissenschaftler*­innen und Politiker*­innen haben entscheidend dazu beigetragen, dass Aids in den meisten Staaten nicht repressiv bekämpft wurde  wie es in Deutschland etwa Teile der Konservativen, ganz besonders die CSU und ihr Scharfmacher Peter Gauweiler, forderten. Die damalige Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth (CDU) machte sich hingegen für eine liberale Sexualmoral stark und zeigte ein Herz für die Betroffenen. Zu Recht wurde sie in den Aidshilfe-Strukturen "Lovely Rita" genannt.



Die Aids-Geschichte steht zugleich für einen grundlegenden Wandel im Verständnis öffentlicher Gesundheitspolitik: den Übergang von einer eher staatlich gelenkten, auf Kontrolle und Eindämmung von Krankheiten ausgerichteten "Old Public Health" zu einer "New Public Health", die Prävention, Selbst­bestimmung, gesellschaftliche Teilhabe und die Beteiligung der Betroffenen in den Mittelpunkt stellt. Die Aids-Bewegung hat diesen Wandel wesentlich vorangetrieben. Davon hätte man sich in der Covid-19-Pandemie einiges abschauen können.

Eine behandelbare chronische Erkrankung

Das Jahr 1996 veränderte vieles. Mit einer neuen Kombination von Medikamenten, der HAART (hochaktive antiretrovirale Therapie), gab es endlich einen erfolgreichen Therapieansatz. Ab diesem Zeitpunkt wurde die HIV-Infektion zu einer behandelbaren chronischen Erkrankung  vorausgesetzt, der betroffene Mensch lebt in einem Staat mit einer guten Gesundheitsversorgung und hat Zugang zu den Medikamenten.



Ab Anfang der 2000er Jahre verstärkten sich auch die internationalen Anstrengungen zur Bekämpfung der HIV-Pandemie erheblich. 2003 startete der damalige US-Präsident George W. Bush mit PEPFAR (President's Emergency Plan for AIDS Relief) ein milliardenschweres Programm, mit dem die US-Regierung Prävention und Behandlung vor allem in den besonders betroffenen Ländern Afrikas massiv unterstützte. Auch die Bill & Melinda Gates Foundation engagierte sich mit Milliardenbeträgen in der HIV-Bekämpfung und unterstützte maßgeblich den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria. Gemeinsam mit zahlreichen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen trugen diese Initiativen dazu bei, Millionen Menschenleben zu retten und die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.



Dennoch blieb der Zugang zu Medikamenten für die Mehrzahl der Infizierten in den Staaten des globalen Südens lange unzureichend, vor allem, weil die Medikamente oder die Patente für die Produktion von Generika für diese Staaten meist unbezahlbar waren. Dies ist, wie im Fall der Bluter*innen, eine der wohl traurigsten Geschichten. Ein auf Gewinnmaximierung ausgerichtetes Unternehmen und die menschliche Versorgung aller Betroffenen mit den notwendigen Medikamenten passen nicht zusammen. Viele Pharmakonzerne gingen buchstäblich über Leichen, weil sie die Preise nicht senkten oder die Generikaproduktion nicht zulassen wollten. Das macht Schock aus meiner Sicht an vielen Beispielen sehr deutlich.



Die Mehrzahl der Aids-Toten starb namenlos



Axel Schocks Chronik liest sich wie ein Krimi und  wie im Fall der Pharmakonzerne  wie ein Wirtschaftskrimi. Die Einzelereignisse fügen sich beim Lesen zu einem Gesamtbild, hier erkennt man eine gute journalistische Handschrift. Einzelschicksale durchziehen die Chronik, sodass mehrere Handlungsstränge entstehen. Der Schwerpunkt auf den deutschsprachigen Raum und die USA ist aber auch ein Manko, denn die überwiegende Mehrzahl der fast 44 Millionen Aids-Toten starb in den armen Staaten des Südens, zumeist ohne medizinische Versorgung und namenlos. Aber auch bei der hiesigen Darstellung gibt es ein Ungleichgewicht: Während viele Leidensgeschichten schwuler Männer erzählt werden, ist das Leid von Sexarbeitenden und Drogengebrauchenden kaum mit Namen und Geschichten verbunden. Ihre weitgehend unbekannte Geschichte muss wohl erst noch erforscht werden, um in einer solchen Chronik den angemessenen Platz zu finden.



Doch Schocks Chronik ist zugleich ein Appell, das Ziel der Vereinten Nationen, Aids bis 2030 zu besiegen, nicht aus dem Blick zu verlieren. Die USA unter Donald Trump haben die Zahlungen an UNAIDS und USAID gestoppt, wodurch die Versorgung von 20 Millionen HIV-Patient*innen massiv gefährdet ist. Dies wird in den Staaten des Südens zu einer Rückkehr des Sterbens an Aids führen  mit geschätzt 6,3 Millionen zusätzlichen Aids-Toten bis 2029. Nun stehen die wohlhabenden Staaten in der Pflicht, hier zu helfen, insbesondere Deutschland und die EU. Statt eine Rückkehr von Aids hinzunehmen, sollten wir das Ziel, Aids zeitnah zu besiegen, nicht aus den Augen verlieren. Und nicht nur am bevorstehenden Welt-Aids-Tag sollten wir die Politik daran erinnern.



Unser Gastautor Bodo Niendel ist Referent für Queerpolitik der Bundestagsfraktion Die Linke.

Infos zum Buch



Axel Schock: Aids. Chronik einer Pandemie. 664 Seiten. edition suhrkamp 2835. Suhrkamp Verlag. Berlin 2026. Taschenbuch: 28  (ISBN 978-3-518-12835-0). E-Book: 27,99 