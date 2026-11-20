Heute, 09:38h 2 Min.

2 Min.

Ein möglicherweise transfeindlicher Angriff in Pattensen bei Hannover bleibt ohne juristische Folgen. Das Amtsgericht Springe stellte das Verfahren gegen einen 20-Jährigen in diesem Punkt ein, weil die betroffene trans Frau nicht zur Verhandlung erschien, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (Bezahlartikel) berichtet. Der Mann soll sie im Juli 2025 am Pattenser Busbahnhof mit einer mit Getränken gefüllten Tüte geschlagen haben. Die Frau ist inzwischen weggezogen, eine neue Meldeadresse ließ sich laut Gericht nicht ermitteln.



Der Jugendrichter sagte dem Bericht zufolge, andernfalls hätte möglicherweise auch eine Körper­ver­letzung aus Hass auf eine trans Person im Raum gestanden. Es sei somit womöglich ein glücklicher Umstand für den Angeklagten, dass die Frau nicht erschienen sei.



Verurteilt wurde der 20-Jährige wegen zwei weiterer Körper­ver­letzungen: Bei einer Maifeier in Pattensen hatte er einen 24 Jahre alten Polizisten, der privat dort war, mit mehreren Faustschlägen verletzt. In einem Schnellrestaurant am hannoverschen Hauptbahnhof schlug er zudem einem Mann ins Gesicht. Er muss nun ein Wochenende in einer Jugendarrestanstalt verbringen und ein sechsmonatiges Konfrontationstraining absolvieren. Der Richter verwies darauf, dass der Angeklagte bereits mehrfach vor Gericht gestanden habe, aufbrausend sei und sich nicht im Griff habe.



Einsicht zeigte der junge Mann nicht. Während der Urteilsbegründung fiel er dem Richter mehrfach ins Wort, zum Ende der Verhandlung rief er: "Ich scheiße auf diesen Gefängnismist." (cw)