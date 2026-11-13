

Der "Vorwärts" war am 1. Oktober 1876, zum ersten Mal erschienen (Bild: IMAGO / Funke Foto Services / Sebastian Konopka)

Heute, 09:49h 2 Min.

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Der Historiker Erwin In het Panhuis spricht am Donnerstag, den 26. November 2026 in der Volkshochschule Duisburg über die Berichterstattung des "Vorwärts" zu Homosexualität. Die Zeitung der deutschen Sozialdemokratie war vor 150 Jahren, am 1. Oktober 1876, zum ersten Mal erschienen.



In het Panhuis hat die inzwischen digital recherchierbaren Ausgaben der ersten 65 Jahrgänge ausgewertet und bis 1940 mehr als 1.000 Artikel gefunden, in denen Homosexualität eine Rolle spielt. Seine Ergebnisse hatte er zum Jubiläum bereits in einer vierteiligen Serie auf queer.de vorgestellt (Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4).

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Eine wechselvolle Geschichte

Die Geschichte ist wechselvoll: 1902 löste der "Vorwärts" mit dem Artikel "Krupp auf Capri" einen Homosexuellen-Skandal aus. Magnus Hirschfeld fand in der Zeitung über Jahrzehnte einen wichtigen publizistischen Unterstützer. Zugleich beteiligte sich das Blatt ab 1931 an der Kampagne gegen den homosexuellen SA-Führer Ernst Röhm und trug damit zur Verbreitung des Stereotyps vom "schwulen Nazi" bei.



Der Vortrag unter dem Titel "150 Jahre 'Vorwärts': Als Sozis schwule Geschichte schrieben" beleuchtet, wie die SPD-Zeitung über die Homosexuellenbewegung und den Paragrafen 175 berichtete, welche Widersprüche dabei sichtbar werden und wo es blinde Flecken gab.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der VHS im Stadtfenster (Steinsche Gasse 26), der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten. Veranstalter sind die SchwuBiLe-Alumni, die Regionalgruppe Ruhrgebiet des Bundes Lesbischer und Schwuler JournalistInnen und die VHS Duisburg. (mize)