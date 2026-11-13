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Tia Morgen (Bild: Clara Renner)

Das WDR-Hörspiel "Nixe. Eine Geschichte queerer Beziehungsgewalt" von Tia Morgen ist mit dem Juliane Bartel Medienpreis ausgezeichnet worden. Die Produktion gewann am Dienstag in Hannover in der Kategorie "Fiktion & Entertainment", die Auszeichnung ist mit 3.000 Euro dotiert.



Das zweiteilige Hörspiel erzählt die Geschichte der Podcasterin Jara, die für ihren Podcast zu Gewalt in queeren Beziehungen recherchiert und sich schließlich selbst in einer solchen Dynamik wiederfindet (queer.de berichtete). Grundlage sind Gespräche, die die Autorin und Regisseurin mit queeren Menschen geführt hat, die selbst Beziehungsgewalt erlebt haben. Die Jury lobte, das Hörspiel erzähle "in bedrückend realistischer Weise" und "sensibel von emotionaler Abhängigkeit, Manipulation und Gewalt". Die Verbindung mit den Erfahrungen Betroffener mache "auf ein Thema aufmerksam, über das noch immer zu selten gesprochen wird".



"Nixe" lief bei 1Live und ist seit Dezember 2025 in der ARD-Audiothek abrufbar.



Mit dem Juliane Bartel Medienpreis würdigt das Land Niedersachsen seit 25 Jahren Beiträge, die sich mit der Gleichstellung der Geschlechter auseinandersetzen. In diesem Jahr wurden 177 Beiträge eingereicht. Weitere Preise gingen unter anderem an die ZDF-Dokumentation "Weil Du mir gehörst!  Wenn Männer ihre Frauen töten" über Femizide und an den Podcast "Reclaim: Tic Tac Toe" über die erste große deutsche Girlband. (cw)