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Im Hochsauerlandkreis sind zwei Mpox-Infektionen gemeldet worden. Das Kreisgesundheitsamt bestätigte die beiden Fälle von Mitte November auf Anfrage der "Westfalenpost" (Bezahlartikel). Es sind demnach die ersten tatsächlichen Mpox-Fälle in dem Kreis seit 2022. "Es besteht ein örtlicher Zusammenhang, der sich nicht auf den Wohnort bezieht", hieß es vom Gesundheitsamt. Weitere Verdachtsfälle gebe es derzeit nicht.



"Es handelt sich um Einzelfälle, die immer wieder sporadisch auftreten können, die aber keine Gefahr für die Bevölkerung darstellen", erklärte die Behörde. Besondere Schutzmaßnahmen seien nicht erforderlich. Die Betroffenen würden vom Gesundheitsamt kontaktiert und über Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln aufgeklärt.



Erst in der vergangenen Woche war ein Mpox-Fall in Schwerin bekannt geworden (queer.de berichtete). Bundesweiter Schwerpunkt ist Berlin: Dort wurden in diesem Jahr bis Ende August 156 Fälle gemeldet, deutschlandweit zählte das Robert Koch-Institut zu diesem Zeitpunkt 375. In der Hauptstadt zirkuliert seit Jahresbeginn auch die Klade Ib, die zuvor vor allem in Zentralafrika verbreitet war.



Mpox ist selten. Übertragen wird die Krankheit durch engen Körperkontakt, vor allem beim Sex. Das Risiko ist am höchsten bei Kontakt mit den typischen Hautveränderungen wie Bläschen oder Schorf. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung für bestimmte Gruppen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko, darunter Männer, die Sex mit Männern und häufig wechselnde Partner haben, sowie Sexarbeiter*­innen. Für die Grundimmunisierung sind zwei Impfdosen nötig. (cw)