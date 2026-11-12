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Shisma / wikipedia) Das Tipi am Kanzleramt gehört zu den drei Finalist*­innen (Bild:

Der LSVD Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg verleiht am Montag, 30. November, in Berlin den diesjährigen Respektpreis. Wer die Auszeichnung erhält, wird erst am Abend der Preisverleihung bekannt gegeben. Drei Finalist*­innen stehen zur Auswahl.



Nominiert ist das Tipi am Kanzleramt, das als etabliertes Berliner Unterhaltungshaus öffentlich Haltung für Vielfalt zeigt. Mit seiner Kampagne "Wir lieben", darunter ausdrücklich auch "Wir lieben Pride", trage das Haus queere Sichtbarkeit "weit über die Community hinaus in die Mitte der Gesellschaft", so der Verband.



Ebenfalls im Rennen sind die Franziskanerinnen Schwester Hannelore und Schwester Juvenalis, die sich seit Jahrzehnten für Menschen mit HIV und Aids einsetzen und den Hospizdienst Tauwerk gegründet haben.



Dritte Finalistin ist Jutta Brambach, Geschäftsführerin von RuT  Rad und Tat, die sich über viele Jahre beharrlich für ein lesbisches Wohnprojekt eingesetzt hat. Mit dessen Eröffnung in Berlin-Mitte ist laut LSVD "ein besonderer Ort für selbstbestimmtes gemeinschaftliches Leben, lesbische Sichtbarkeit und Solidarität entstanden".

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Am selben Abend vergibt der Verband außerdem den Preis für Zivilcourage, gefördert von der Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung  gegen Diskriminierung (LADS). Er soll sichtbar machen, "wer sich Queerfeindlichkeit entgegenstellt, Betroffene unterstützt und nicht wegschaut", erklärte LSVD-Geschäftsführer Florian Winkler-Schwarz. "Eine offene Gesellschaft entsteht nicht von allein. Sie braucht Menschen, die Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen und sich ganz konkret für die Rechte und die Akzeptanz queerer Menschen starkmachen." (cw)