

Bürgermeisterin Verena Dietl überreichte Christian Schabel-Blessing (l.) und Jonas Fischer die Medaille "München leuchtet" in Bronze (Bild: Michael Nagy / Presseamt)

Heute, 11:02h 2 Min.

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Die Stadt München hat Jonas Fischer und Christian Schabel-Blessing für ihren jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatz für trans Männer mit der Medaille "München leuchtet  Den Freundinnen und Freunden Münchens" in Bronze ausgezeichnet. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) überreichte die Ehrung am Montag bei einer kleinen Feier im Rathaus, wie die Stadt in der "Rathaus Umschau" mitteilte.



"Denn Sie beide sind nicht nur Freunde Münchens, Sie sind vor allem Freunde der Menschen unserer Stadt", sagte Dietl. "München ist bunt, vor allem dank Menschen wie Ihnen."

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Vorstandsmitglieder von TransMann e.V.

Seit rund 20 Jahren engagieren sich Fischer und Schabel-Blessing im Vorstand des 1999 gegründeten bundesweiten Vereins TransMann und leiten dessen Münchner Regionalgruppe. Diese haben sie als wichtige Anlaufstelle für trans Männer und inter Personen sowie deren Angehörige etabliert.



Mit Stammtischen, Info- und Austauschtreffen unterstützen sie bei sozialen, medizinischen und rechtlichen Fragen rund um die Transition. Zudem organisieren sie Fortbildungen in Schulen, Kitas und für Pflegekräfte und sind seit 2002 beim Münchner CSD präsent. Mit ihrem Verein gehörten sie außerdem zu den Gründungsmitgliedern der Münchner Regenbogenstiftung, in deren Beirat sie aktiv sind. (cw)