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Frank Elstner (84) wird bei der ersten "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Bill und Tom Kaulitz (37) nicht im Publikum sitzen. Das ZDF hatte den Showerfinder und seine Frau zur Sendung am 5. Dezember nach Halle (Saale) eingeladen. Elstner hat abgesagt, wie er der "Bild" verriet. Der Grund ist die weite Anreise: "Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend."



Leicht gefallen ist ihm die Entscheidung offenbar nicht. "Ich hatte eine sehr nette Einladung vom ZDF für meine Frau und mich erhalten, aber ich muss sie leider absagen  so gern ich auch dabei wäre", sagte er der Zeitung.

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"Frischer Wind" für die Samstagabendshow

Verpassen will Elstner den Abend trotzdem nicht. Er wird die Live-Sendung, die das ZDF ab 20:15 Uhr überträgt, zu Hause am Fernseher verfolgen. "Ich bin sehr gespannt, wie sich Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren machen. Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird. Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung."



Elstner hatte "Wetten, dass..?" 1981 erfunden und bis 1987 insgesamt 39 Ausgaben selbst präsentiert (queer.de berichtete). Hinter die Tokio-Hotel-Zwillinge stellte er sich schon im Januar, als der Sender die Personalie öffentlich machte. Dem "Spiegel" sagte er damals: "Es ist ein mutiges Experiment, das gelingen kann." Das Interesse ist riesig: Rund 288.000 Ticketanfragen gingen beim ZDF ein, so viele wie nie zuvor.



Elstner zweifelt an Gottschalks Verzicht



Einer, der am 5. Dezember ebenfalls fehlen wird, ist Thomas Gottschalk (76). Elstners Nachfolger moderierte die Show 154-mal, zuletzt bei seinem Abschied im November 2023. Karina Gottschalk (64) hatte der "Münchner Abendzeitung" gesagt: "Nein, wir schauen es nicht. Wir sind nicht zu Hause, sondern mit Freunden unterwegs." Tom Kaulitz kommentierte das im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills  Senf aus Hollywood" mit einem Augenzwinkern: "Es muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt" (queer.de berichtete).



Elstner musste über die Ankündigung seines Freundes erst einmal lachen. "Das glaube ich ihm nicht", sagte er der "Bild". "Kann sein, dass sich Thomas an dem Abend lieber mit Freunden trifft. Aber ich denke schon, dass er sich die Show zumindest in der Mediathek anschauen wird. Dafür ist er doch genauso wie ich mit dieser Show verbunden."

Neues Showkonzept in Arbeit

Ganz zur Ruhe gesetzt hat sich der TV-Pionier Frank Elstner nicht. 2019 hatte er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Trotzdem gehe er fast täglich in sein Büro, das zehn Minuten von seinem Haus entfernt liege. Nur beim aktuellen Wetter lasse er sich ausnahmsweise chauffieren. Sein Trainingsprogramm gegen die Krankheit ziehe er weiter durch: "Das hilft mir sehr, die Krankheit in Schach zu halten."



Ein TV-Comeback schließt Elstner nicht aus. "Noch lieber würde ich ein neues Show-Konzept für ein junges Talent entwickeln. Daran arbeite ich gerade." Außerdem wirke er an einem Gesundheitsbuch über das Herz mit. (cw/spot)