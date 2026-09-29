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Heute, 13:54h 6 Min.

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"La Bola Negra" ist die Kino-Überraschung des Jahres: ein großes schwules Epos, das mühelos die enge Schublade des Queer Cinema sprengt und auch ein nicht-queeres Publikum auf der ganzen Welt begeistert (Filmkritik von Fabian Schäfer).



Inzwischen wird der Film der spanischen Regisseure Javier Ambrossi und Javier Calvo, bekannt als Los Javis, sogar als Mitfavorit für die Oscars und andere große Filmpreise gehandelt. Über die persönlichen Hintergründe des Films hatten wir im Interview mit dem Regieduo bereits ausführlich gesprochen.



Auch das Ensemble trägt wesentlich zum Gelingen von "La Bola Negra" bei, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Bei einer Pressekonferenz für Golden-Globe-Voter standen die vier Schauspieler Guitarricadelafuente, Carlos González, Milo Quifes und Miguel Bernardeau  mit Ausnahme von Letzterem alle selbst queer  Rede und Antwort.

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Glückwunsch zum bisherigen Erfolg von "La Bola Negra". Wie haben Sie den erstaunlichen Weg erlebt, den der Film bis heute zurückgelegt hat?



Miguel Bernardeau: Dieser Film war eine emotionale Achterbahnfahrt, im allerbesten Sinne. Es war von Anfang an intensiv: die Vorbereitung, der Dreh und jetzt die Promo-Arbeit auf der ganzen Welt. Es war eine unglaubliche Erfahrung, mit den Javis und mit dem ganzen Cast zu arbeiten. Wir sind inzwischen eine große Familie, reisen um die Welt und stellen überall diesen spanischen Film vor. Menschen, die nicht einmal unsere Sprache sprechen, fühlen sich davon berührt. Das ist wunderschön. Ich lerne gerade unglaublich viel über die Branche  und beim Dreh habe ich auch als Schauspieler viel gelernt. Ich versuche einfach, alles zu genießen und aufzusaugen und mit den anderen zu feiern.



Milo Quifes: Ich fühle mich sehr glücklich. Das war eine ziemlich beeindruckende Achterbahnfahrt, und wir können uns glücklich schätzen, dass es diesen Film gibt und dass er inzwischen Teil der kollektiven Vorstellungskraft ist. Und ehrlich gesagt: Vor dem Film habe ich mich eher durchs Leben geschlagen, mit viel Wut im Bauch. Dank "La Bola Negra" verstehe ich jetzt, woher diese Wut und diese Angst kamen. Dafür bin ich einfach sehr dankbar.



Carlos González: Es ist eine unglaubliche Erfahrung, mit Menschen um die Welt zu reisen, die man liebt. Ich bin sehr dankbar, dass dieser Film so viele Menschen erreicht, gerade in diesen heiklen Zeiten, in denen wir leben. Für mich selbst gilt: Ich erinnere mich immer wieder daran, auf dem Boden zu bleiben, auch wenn um uns herum gerade sehr viel los ist. Vor ein paar Abenden stand Taylor Swift kaum zwei Meter von mir entfernt! Diesen Moment mit den Javis zu erleben  vor allem, als sie "Love Story" sang -, war unglaublich. Geradezu magisch. Da hatte ich das Gefühl, dass mein inneres Kind ein bisschen heilt. Das ist ein Lied, das ich als kleiner Junge gehört habe, wenn ich mich einsam gefühlt habe.



Guitarricadelafuente: Mir geht es wie euch allen: Ich bin sehr dankbar dafür, wohin uns dieser Film bringt, welche Orte wir besuchen und welche Menschen wir treffen. Es ist auch sehr besonders, dass es in "La Bola Negra" um drei schwule Männer auf verschiedenen Zeitebenen geht. Ich fand es spannend, wie viele Emotionen beim Spielen der Rolle aufkamen, die mit mir selbst zu tun hatten. Dinge, denen ich mich stellen musste. Die ich vielleicht sogar unterdrückt hatte. Ich weiß noch, wie Javi Ambrossi mich bei unserem ersten Treffen gefragt hat: "Hast du irgendwelche Traumata?" Als ich das verneint habe, sagte er: "Bist du sicher?" Jetzt weiß ich es besser. Das war sehr lehrreich und hat mir bewusst gemacht, wie jeder seinen eigenen Weg geht. Und dass es heute noch Menschen gibt, die sich vielleicht nicht ausdrücken können oder in einem Umfeld leben, das es ihnen nicht erlaubt, sie selbst zu sein. Man begreift, dass man die Freiheit, die man zu haben glaubt, nicht für selbstverständlich halten darf.



Poster zum Film: "La Bola Negra" läuft seit dem 19. November 2026 bundesweit im Kino

Guitarrica, Sie bekamen die Rolle des Sebastián, noch bevor das Drehbuch überhaupt geschrieben war. Waren Sie sich sicher, dass das nicht schiefgeht?



Guitarricadelafuente: Ich war schon lange ein großer Fan der Javis, vor allem dank ihrer Serien "Paquita Salas", "Veneno" und "La Mesías". Als sie auf mich zukamen und sich sicher waren, dass ich Sebastián spielen kann, wollte ich nicht derjenige sein, der Nein sagt. Sie sind schließlich diejenigen, die sich auskennen. Ihr blindes Vertrauen in mich hat mich ermutigt und mir das Selbstbewusstsein gegeben, dass ich es schaffen kann. Es war eines der größten Geschenke, die ich je bekommen habe. Es hat etwas in mir entfacht und mir geholfen, mich in viele andere Themen zu vertiefen und als Künstler auch in anderen Disziplinen zu wachsen.



Wie war die Erfahrung der Zusammenarbeit mit Los Javis?



González: Mit den beiden zu arbeiten, ist auf jeder Ebene ein Geschenk, denn sie schaffen einen sicheren Raum für uns. Einen Raum, in dem man suchen, sich verirren, hinfallen und wieder aufstehen kann  und das alles aus einem Gefühl der Liebe heraus. Sie schaffen es auch, eine großartige Atmosphäre am Set zu etablieren, was uns Schauspielern, aber auch dem Rest des Teams die Arbeit immer enorm erleichtert. Dass wir uns alle mit Leib und Seele auch den Themen des Films verschrieben hatten, kam natürlich noch dazu.



Bernardeau: Die beiden sind einfach unglaublich kreativ wie kaum jemand sonst. Ihnen geht es um kathartische Momente für die Schauspieler. Momente, in denen sie die Kamera auf dich richten und du vergisst, dass du eine Figur spielst, und die Situation einfach lebst. Um an einen solchen Punkt zu kommen, braucht es einen sicheren Raum, mit viel Professionalität und Respekt gegenüber dem Team und den Schauspielern. Zu erleben, wie ihnen das gelungen ist, habe ich als großes Glück empfunden.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Guitarrica, noch eine Frage mit Blick auf Ihren bisherigen Hauptberuf als Musiker. Wie hat "La Bola Negra" Ihr Musikprojekt und Ihre Tour inspiriert? Wie beeinflussen sich die beiden künstlerischen Disziplinen gegenseitig?



Guitarricadelafuente: Gute Frage. Ich wünschte, so etwas würde noch einmal passieren, denn damals hat alles perfekt zusammengepasst. Als die Javis mir die Rolle anboten, war ich gerade dabei, mein Album "Spanish Leather" fertigzustellen. Darin geht es um Selbstfindung, also um jemanden, der aus seinem Dorf weggeht und sich der Welt stellt. Und plötzlich hatte ich es mit einer Figur zu tun, die genau das nicht kann: Sebastián hat nicht die Möglichkeit, sich selbst zu hinterfragen, herauszufinden, wer er ist, oder seinen Platz in der Welt zu finden. Damit musste ich mich auch selbst auseinandersetzen. Die intensive Arbeit an dieser Figur hat mir auch geholfen, den Song zu schreiben, der am Ende des Films läuft: "La Nieve". Ich musste wirklich in die Haut dieser Figur schlüpfen und ihren ganzen emotionalen Ballast aufsaugen, um all das Leid und die Unterdrückung darstellen zu können, die er sich selbst auferlegt.

Infos zum Film



La Bola Negra. Drama. Spanien 2026. Regie: Javier Calvo und Javier Ambrossi. Cast: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz, Glenn Close. Laufzeit: 155 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Pandora Film. Kinostart: 19. November 2026