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Die trans Realitydarstellerin Jessica Zemer hat nach den Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" nach eigenen Angaben Post von einem Anwalt bekommen. Das erzählte sie im Interview mit dem Promiportal "Promiflash". Hintergrund sei eine ihrer Äußerungen gewesen.



"Ich habe Post bekommen, weil ich sehr offen und direkt sage, was ich denke. Und manchmal nenne ich auch das Kind beim Namen", sagte Zemer. "Und da habe ich eine kleine Ermahnung bekommen, dass ich einen bestimmten Begriff zu einer bestimmten Person nicht mehr sagen darf in Zukunft."

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"Ich stehe ja so ein bisschen für Toleranz, für Liebe"

Um welches Wort es geht und wen es betrifft, verriet Zemer nicht. Auch der Absender des Anwaltsschreibens blieb offen. Einen Hinweis auf die Hintergründe gab die Realitydarstellerin aber doch: Der Konflikt könnte demnach mit früheren, möglicherweise homophoben Aussagen einer Person aus einer anderen TV-Show zusammenhängen. "Ich meine, ich stehe ja so ein bisschen für Toleranz, für Liebe. Und falls da jemand im Haus sein sollte, der sich irgendwie mal homophob in der Vergangenheit eventuell geäußert haben sollte, dann kümmere ich mich um die Person", sagte Zemer. Einen Namen nannte sie nicht.



Zemer war gemeinsam mit LilliPop in die Alpen-WG eingezogen. Ihren Platz hatte sich das Duo durch den Sieg bei "Die Realitystar Academy" gesichert. In der Ausbildungsshow hatte Zemer im April ein "Zwangsouting" beklagt, nachdem eine Mitkandidatin sie vor der Gruppe gefragt hatte, ob sie früher "was anderes" gewesen sei (queer.de berichtete). Im Forsthaus traf das Duo unter anderem auf Gigi Birofio, einen ehemaligen Dozenten der "Realitystar Academy".



Ihren ersten TV-Auftritt hatte die 26-Jährige aus Darmstadt 2022 in der Datingshow "Take me out". Im selben Jahr nahm sie an der Wahl zur "Miss Germany" teil. Es folgten Auftritte bei "First Dates Hotel" (2023) und "My Style Rocks" (2025). Aktuell ist Zemer in der neuen Staffel von "Beauty & The Nerd" auf ProSieben zu sehen. Außerdem gehört sie zum Cast der fünften Staffel von "Promis unter Palmen", die im Frühjahr 2027 bei Sat.1 laufen soll.

Ausstrahlung von "Forsthaus Rampensau" erst 2027

Was sich bei den Dreharbeiten zu "Forsthaus Rampensau Germany" tatsächlich abgespielt hat, wird das Publikum erst im kommenden Jahr erfahren. Joyn hatte die komplette Staffel Anfang November in letzter Minute auf 2027 verschoben und dafür lediglich "produktionstechnische Gründe" angegeben (queer.de berichtete). Eigentlich sollten die neuen Folgen ab dem 6. November freitags um 20:15 Uhr bei sixx laufen und parallel bei Joyn abrufbar sein.



Zehn Promi-Duos kämpfen in der vierten Staffel um ein Preisgeld von 25.000 Euro. Mit dabei sind auch Katy Bähm und Gino Bormann, die als "Team Drag" antreten (queer.de berichtete). Im Interview mit queer.de hatte Bähm betont, queere Sichtbarkeit müsse sich natürlich anfühlen und dürfe nicht als Quote dienen (queer.de berichtete). Bormann kündigte an: "Es wird auf jeden Fall spicy" (queer.de berichtete). (cw)