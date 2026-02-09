Heute, 11:05h 3 Min.

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Die Gerüchteküche rund um die 20. Staffel des RTL-Dschungelcamps brodelt  und serviert direkt zum Auftakt eine echte Überraschung. Wie die "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) berichtet, soll die ehemalige Schlagersängerin Michelle bereits für die kommende Ausgabe zugesagt haben. Für den Trip nach Australien soll RTL der 54-Jährigen demnach eine der höchsten Gagen in der bisherigen Geschichte der Show zahlen.



Der Sender selbst hält sich wie gewohnt bedeckt und hat bislang keine Kandidat*innen offiziell bestätigt, allerdings haben sich in den letzten Jahren die Vormeldungen der "Bild" immer wieder als wahr erwiesen. Fest steht bisher nur: Zum 20. Jubiläum soll Anfang 2027 die "längste Staffel ever" laufen. 2026 lief das Camp 17 Tage. Moderieren sollen auch im kommenden Jahr wieder Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43).



Ein Einzug der Schlagersängerin, die mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer heißt, käme durchaus unerwartet. Erst im Februar hatte die deutsche ESC-Teilnehmerin von 2001 ("Wer Liebe lebt") nach mehr als drei Jahrzehnten im Musikgeschäft ihr Abschiedskonzert in Berlin gegeben und noch im Oktober ein Bühnen-Comeback kategorisch ausgeschlossen. Statt Schlager-Glamour schlug sie privat wie optisch ein völlig neues Kapitel auf: Nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Eric Philippi ließ sie ihre lange blonde Mähne abnehmen, trägt die Haare heute raspelkurz und arbeitet unter dem Namen "Wakan" als spirituelles Medium und Heilerin (queer.de berichtete).



Bislang nahm nur eine einzige ESC-Sängerin am RTL-Dschungelcamp teil. Die offen lesbische Sängerin Lucy Diakovska vertrat Deutschland 2008 mit ihrer Band No Angeles mit "Disappear" beim ESC in Belgrad und holte sich 2024 im deutschen Dschungelcamp die Krone (queer.de berichtete). Fünf weitere Kandidat*innen waren immerhin beim ESC-Vorentscheid dabei  dabei handelte es sich um Costa Cordalis (Dschungelkönig 2004, deutscher Vorentscheid 1980), Werner Böhm alias Gottlieb Wendehals (2004, deutscher Vorentscheid 1982), Isabel Varell (2004, deutsche Vorentscheid 1990), Patrick Nuo (2013, Schweizer Vorentscheid 2011) und Tina York (2018, deutscher Vorentscheid 1979).

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Auch Serkan Yavuz und Isabell Horn sollen dabei sein

Die "Bild" hat zudem zwei weitere Namen von möglichen Dschungelstars genannt  neben Realitykandidat Serkan Yavuz (33) soll auch Isabell Horn (42) 2027 ins Dschungelcamp einziehen. Von 2009 bis 2014 spielte Horn in der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Rolle der Pia Koch. Ihre Figur war in einer Dreiecksbeziehung mit John (Felix von Jascheroff) und Leon (Daniel Fehlow). Für die Serie war das ein Novum. 2015 war Horn noch einmal kurz als Pia zu sehen. Später übernahm sie weitere Fernsehrollen, darunter in "Bettys Diagnose".



Nach dem Ende ihres "GZSZ"-Vertrags erlebte Horn die erste von drei schweren depressiven Phasen. Die zweite folgte auf die Geburt ihrer Tochter, die dritte durchlebte sie während der Corona-Pandemie. Darüber berichtete sie im ARD-Podcast "Raus aus der Depression". Einen Therapieplatz fand sie mit Unterstützung ihres damaligen Freundes. Seit 2014 ist Jens Ackermann ihr Partner, gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. 2023 wanderte die Familie nach Schweden aus. Nach etwa 18 Monaten ging es zurück nach Deutschland. Wie schwer ihr dieser Schritt fiel, hat Horn öffentlich gemacht.



Außerdem wird Serkan Yavuz als Dschungelkandidat gehandelt. Yavuz' Ehefrau Samira (32) war 2026 im Camp und belegte den zweiten Platz. Der 33-Jährige ist seit 2019 im Reality-TV unterwegs, damals trat er bei "Die Bachelorette" an. Bei "Bachelor in Paradise" lernte er 2021 Samira kennen, 2023 heirateten die beiden, sie haben zwei Töchter. Im selben Jahr gewann das Paar das "Sommerhaus der Stars", Serkan siegte zudem bei "Kampf der Realitystars". Im Februar 2025 machte Samira die Trennung öffentlich, kurz darauf wurde Serkans Affäre mit Reality-Darstellerin Eva Benetatou (34) bekannt. Im Dschungelcamp 2026 sprach Samira über die Trennung und traf dort auch auf Eva. Am Ende wurde sie Vize-Dschungelkönigin. Die Eheleute sollen sich inzwischen wieder angenähert haben. (spot/cw)