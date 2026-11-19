Heute, 11:13h 2 Min.

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Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Kevin Hart (47) werden bei der nächsten Ausgabe von "Wetten, dass..?" als Wettpaten mitfiebern. Das hat das ZDF am Montag bekanntgegeben. Die beiden US-Schauspieler kommen dafür persönlich nach Halle an der Saale. Live gesendet wird am Samstag, 5. Dezember, um 20:15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming.



Mit Johnson und Hart holt sich die Show ein eingespieltes Duo auf die Couch. Das Publikum kennt die beiden unter anderem aus "Jumanji", vor der Kamera standen sie bereits in zahlreichen Filmen gemeinsam. Weitere Gäste hat der Sender noch nicht genannt. Angekündigt sind Gespräche mit nationalen und internationalen Stars, dazu Wetten und große Musik-Acts.



Kaulitz-Zwillinge setzen auf ihre Gäste



Durch den Abend führen Bill und Tom Kaulitz (37). Tom Kaulitz gibt sich vor der Sendung, die das ZDF als größte TV-Show Europas bezeichnet, betont zurückhaltend. "Ich freue mich, mit den Gästen zu quatschen. Ich freue mich auf die Wetten", sagt er laut Sender. Im Mittelpunkt sieht er dabei nicht sich selbst: "Am Ende des Tages kommt es weniger auf uns an, sondern vielmehr auf die tollen Gäste und die tollen Wetten."



Sein Zwillingsbruder denkt vor allem an die Menschen in der Halle und vor den Bildschirmen. Er hoffe, dass das Live-Publikum Spaß habe, man alle gut einbeziehen könne und alle dranbleiben und mitfiebern, erklärt Bill Kaulitz. "Mein Wunsch ist, dass alle gute Lacher hatten, dass richtig schöne Momente dabei waren  und vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen."

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Neue Stimme für Instagram und TikTok

Auch hinter den Kulissen tut sich etwas. Seit November verstärkt die Entertainerin Parshad Esmaeili das Team im Bereich Social Media (queer.de berichtete). Sie bespielt die Instagram- und TikTok-Kanäle der Sendung sowie die Dachkanäle des ZDF und soll der Community laut Sender neue Perspektiven auf die Kultshow eröffnen.



Die Außenwette moderiert wie angekündigt Hazel Brugger, sie meldet sich vom Campus Sursee in der Schweiz. Schon ab 19:25 Uhr stimmen Janin Ullmann und Marvin Fischer mit "Wetten, dass..?  Der Countdown" auf den Abend ein. Produziert wird "Wetten, dass..?" gemeinsam mit dem ORF und dem SRF. Ausgestrahlt wird die Sendung mit Audiodeskription und mit Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache. (spot/cw)