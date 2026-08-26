

Ministerin Karin Prien streicht die Förderung zahlreicher queerer Projekte zusammen (Bild: IMAGO / Andreas Gora)

Heute, 12:09h 4 Min.

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Die Kürzungen und Umstrukturierungen beim Bundesprogramm "Demokratie leben!" haben massive Folgen für etablierte Demokratie- und Antidiskriminierungsprojekte. Wie die "Frankfurter Rundschau" berichtet, erhalten Vereine und Organisationen seit Mitte November bundesweit Ablehnungsbescheide. Zahlreiche Vorhaben, die ursprünglich bis 2028 oder 2032 angelegt waren, können damit nicht fortgeführt werden. Eine vollständige Liste der betroffenen Träger hat das zuständige Bundesbildungsministerium unter Karin Prien (CDU) bislang nicht veröffentlicht. Im Bundeshaushalt sinkt der Etat von "Demokratie leben!" 2027 um 20 Millionen auf 170 Millionen Euro.



Besonders stark betroffen sind dem Bericht zufolge queere Angebote  darunter vor allem kleinere Initiativen auf lokaler Ebene. Rückmeldungen aus Verbänden zeigen, dass unter anderem Kooperationspartner der Dachorganisation LSVD+ leer ausgehen: Genannt werden das Tagungszentrum Akademie Waldschlösschen, das Workshops zur politischen Bildung und Antidiskriminierung mit Fokus auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt anbietet, sowie der Verein "Intergeschlechtliche Menschen". Auch der LSVD+ selbst muss "große finanzielle Einschnitte" hinnehmen. Eine Sprecherin kritisierte gegenüber der Zeitung: "Der Anstieg an Extremismus und Menschenfeindlichkeit hätte eigentlich einen Ausbau, keine Kürzungen nach sich ziehen müssen."

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Vor allem Projekte auf dem Land fallen weg

Dramatisch fällt die Lage vor allem in ländlichen Regionen aus. Aus einem queeren Verein in einem ostdeutschen Bundesland hieß es gegenüber der "Frankfurter Rundschau", dass sowohl Projektanträge zur Sensibilisierung von Fachkräften als auch zur Arbeit mit Jugendlichen an Schulen gegen geschlechterbezogene Gewalt abgelehnt worden seien. Die Folgen seien gravierend: Befristete Arbeitsverträge liefe aus, die Präsenz in der Fläche schrumpfe und Anlaufstellen für queere junge Menschen und Erwachsene müssten zum Jahresende schließen. "Wir sehen einen massiven Anstieg an queerfeindlichen Angriffen. Es ist bedauerlich, dass Vielfaltsprojekte wie unsere nicht in dieser Dimension gefördert werden", zitierte die Zeitung eine für den Verein tätige Person. Sich öffentlich beklagen wolle man dennoch nicht  aus Sorge, das Ministerium könne Kritik bei künftigen Bewerbungen negativ auslegen.



Die Streichungen spiegeln einen grundlegenden Kurswechsel in den Förderrichtlinien wider. Während die Ampelregierung die Stärkung von Vielfalt noch als oberstes Förderziel definiert und "LSBTIQ*-Feindlichkeit" ausdrücklich als Phänomen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit benannt hatte, ließ Prien das Wort "Vielfalt" konsequent aus den Richtlinien streichen. Ein Ministeriumssprecher begründete das damit, der Begriff sei "als Oberbegriff zu unkonkret". Auch Begriffe wie LGBTQ+ tauchen nicht mehr auf  Gewaltprävention gegen queere Menschen verschwindet nun ungenannt unter dem allgemeinen Sammelbegriff gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

Prien: Gelder sollen an "gesellschaftliche Mitte" gehen

Prien hatte bereits im Frühjahr erklärt, dass sie Vielfalt nicht als "staatliches Förderziel" ansehe, sondern sie eher der "stillen Mitte" Gelder zukommen lassen wolle (queer.de berichtete). Das Ministerium verteidigt nun die Neuausrichtung ähnlich. Die Mittel sollen über Regelstrukturen wie Schulen, Berufsschulen, Jugendeinrichtungen oder Sportvereine mehr Menschen der "gesellschaftlichen Mitte" erreichen. Zuletzt wurden zudem zehn zusätzliche Millionen Euro für die Demokratieförderung in Ostdeutschland angekündigt.



Auf Kritik an Kürzungen im Bereich der Antisemitismus-Prävention entgegnete Prien am Freitag in der ARD, insgesamt mehr Projekte gegen Antisemitismus fördern zu wollen  ohne dabei konkret zu werden. Außerdem betonte die Ministerin, "dass auch mal andere dran sind, wenn es darum geht, wirksame Demokratieförderung in Deutschland zu machen".



Trägerorganisationen widersprechen der Darstellung des Ministeriums: Viele der nun gestrichenen Projekte hätten längst direkt in Schulen und Jugendeinrichtungen gearbeitet. Neben queeren Vereinen trifft der Umbau auch andere zentrale Strukturen schwer. So verliert die Bundeskoordinierungsstelle von "Schule ohne Rassismus  Schule mit Courage" laut Geschäftsführer Carsten Völtzke rund 40 Prozent ihrer Programmmittel  und das bei wachsendem Druck durch die AfD, die immer wieder gefordert hat, die Mittel für das Projekt zu streichen. Nach der Prien-Entscheidung kann die rechtsextreme Partei nun einen Teilerfolg feiern.



SPDqueer: SPD-Bundestagsfraktion muss handeln



Der Bundesvorstand von SPDqueer kritisierte die Kürzungen und die Neuausrichtung von "Demokratie leben!" scharf. Rund 20 Millionen Euro weniger für 2027 und das drohende Aus bewährter Projekte seien ein fatales Signal in Zeiten zunehmender rechtsextremer und queerfeindlicher Bedrohungen. "Wer Demokratie stärken will, darf diejenigen nicht schwächen, die sie jeden Tag verteidigen. Bundesfamilienministerin Karin Prien setzt hier die völlig falschen Prioritäten", erklärte Co-Bundesvorsitzender Oliver Strotzer. "Demokratieförderung ist keine freiwillige Zusatzleistung, sondern eine Investition in unsere Gesellschaft." Er hofft nun auf eine Reaktion der SPD im Bundestag: "Wir erwarten deshalb auch von unserer SPD-Bundestagsfraktion, dass sie sich entschieden für eine verlässliche Finanzierung einsetzt. Kritische Worte allein reichen nicht  unser sozialdemokratischer Anspruch muss sich auch in konkreten Entscheidungen zeigen." (cw)