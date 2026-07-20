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Am ersten Weihnachtsfeiertag gehört die Bühne wieder Helene Fischer (42). Am 25. Dezember um 20:15 Uhr zeigt das ZDF eine neue Ausgabe ihrer großen Weihnachtsshow. Für die Sängerin ist es die Rückkehr nach zwei Jahren: 2025 hatte sie während ihrer Babypause auf die aufwendige Produktion verzichtet, um sich Zeit für ihre Familie zu nehmen.



Nun steht das Comeback bevor. Aufgezeichnet wurde die Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF am 30. und 31. Oktober in der Messehalle Düsseldorf. Die ersten veröffentlichten Bilder geben bereits einen Eindruck davon, was das Publikum erwartet.



Dabei wird es in der "Helene Fischer Show" nicht nur musikalisch abwechslungsreich, sondern auch optisch opulent. Auf einer Aufnahme steht Fischer in einem dunkelroten Jumpsuit vor ihren Tänzerinnen, die in weißen Ballerina-Kostümen klassische Ballettposen einnehmen. Ein anderer Schnappschuss zeigt die Sängerin auf einem Turm aus weißen Stühlen, umgeben von Tänzer*innen in hellen, teils transparenten Outfits. Auch ein aufwendiges Blütenkostüm auf einer Hebebühne gehört zu den Showmomenten.

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Nina Chuba, Ronan Keating und Unheilig: Diese Duette sind dabei

Musikalisch darf sich das Publikum auf eine Mischung aus Schlager, Pop und internationalen Hits freuen. Zu den nationalen Gästen zählen Nina Chuba, Wincent Weiss und Unheilig. Mit Nina Chuba steht Fischer auf den ersten Bildern bereits gemeinsam auf der Bühne. Auch mit dem Grafen von Unheilig gibt es einen gemeinsamen Auftritt. Die beiden halten sich dabei an den Händen, während im Hintergrund das Orchester spielt.



Internationale Unterstützung bekommt Fischer von Ronan Keating, Josh Groban und dem chinesischen Starpianisten Lang Lang. Auf einem der veröffentlichten Fotos singt sie Rücken an Rücken mit Keating. Außerdem sind Schlagerlegende Roland Kaiser, Giovanni Zarrella, Kerstin Ott und die österreichische Sängerin Melissa Naschenweng angekündigt. Mit Zarrella gibt es ebenfalls einen gemeinsamen Bühnenmoment.

Hans Klok, Carolin Kebekus und die Prinzen sorgen für Abwechslung

Doch nicht nur Musik steht auf dem Programm. Zauberkünstler Hans Klok soll mit seinen Illusionen für magische Momente sorgen. Auf einem der Bilder ist er auf einer erhöhten Konstruktion zu sehen, während Fischer auf einer Box sitzt und im Hintergrund ein Feuerwerk aufsteigt. Comedienne Carolin Kebekus bringt außerdem Humor in die Show.



Ein besonderer Auftritt dürfte auch den Prinzen vorbehalten sein. Die Band feiert 2027 nach 35 Jahren auf der Bühne ihren großen Abschied. In der Show stehen sie gemeinsam mit Fischer auf der Bühne. Weitere musikalische Gäste sind der Schweizer Cellist Jodok Cello sowie Reinhold Beckmann.



Auch Musical- und Showfans kommen auf ihre Kosten: Ein Disney-Prinzessinnen-Special mit jungen Nachwuchstalenten ist ebenso angekündigt wie Auftritte der Ensembles von "MJ  Das Michael Jackson Musical" und Cirque du Soleil. Damit verspricht die diesjährige Ausgabe erneut eine Mischung aus großen Musikmomenten, Akrobatik, Tanz und aufwendiger Bühnenkunst.



Die "Helene Fischer Show" läuft am Freitag, 25. Dezember 2026, um 20:15 Uhr im ZDF. Anschließend ist sie bis zum 25. Januar 2027 in der ZDF-Mediathek abrufbar. (spot/cw)