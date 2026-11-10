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Motsi Mabuse ist auch Jurorin bei der britischen Version von "Let's Dance" (Bild: BBC)

Die BBC hat sich für anzügliche Tonaufnahmen entschuldigt, die während der Live-Übertragung von "Strictly Come Dancing", der britischen Ausgabe von "Let's Dance", zu hören waren. Wie "BBC News" berichtet, lief am Samstagabend (21. November) im Tower Ballroom in Blackpool offenbar eine Aufnahme mit Sexgeräuschen, die aus dem Publikum kam. Die Polizei in Lancashire prüft inzwischen, ob Straftaten begangen wurden.



Die Geräusche setzten früh in der Sendung ein, als Jurorin Motsi Mabuse (45) gerade ihre Bewertung abgab. Mabuse hielt kurz inne und reagierte mit einem Scherz: "Das bin nicht ich."



Moderatorin Emma Willis (50) ging zum Ende der Show auf den Zwischenfall ein. "Bevor wir die Rangliste der Jury sehen, möchten wir uns entschuldigen, falls Sie zu Beginn der heutigen Sendung Tonstörungen gehört haben, und bei allen, die sich daran gestört haben", sagte sie.



Auch ein BBC-Sprecher äußerte sich in einer Stellungnahme. "Wir entschuldigen uns bei allen Zuschauern, die sich während der heutigen Live-Übertragung von Strictly gestört gefühlt haben", hieß es darin. Man untersuche, wie es dazu kommen konnte. Die Fassung auf dem Streamingdienst BBC iPlayer soll bearbeitet werden.

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Influencer streamte die Szene live

Mitgefilmt wurde der Moment von Daniel Jarvis. Der Content Creator, zu dessen Videos auch Streiche gehören, übertrug die Szene in den sozialen Medien. Laut Sender scheint er kurz vor Beginn der Geräusche ein Telefonat geführt zu haben. Zudem habe er angedeutet, es auf Juror Craig Revel Horwood (61) abgesehen zu haben. Diesem warf er "Mobbing" vor.



Strictly CUM Dancing



Strictly viewers were left utterly horrified last night as raw sex noises blasted out across living rooms up and down the country in one of the most shocking TV moments in years.



The live show was ambushed by a porn phone prank that left Emma Willis pic.twitter.com/pDg672iXbZ J Stewart (@triffic_stuff_) November 22, 2026 / triffic_stuff_

Es wäre nicht das erste Mal, dass Jarvis eine BBC-Sendung auf diese Weise ins Visier nimmt. Er hatte bereits zuvor für sich beansprucht, hinter den Sexgeräuschen zu stecken, die 2023 die Fußballsendung "Match of the Day" störten.

Handy sichergestellt

Die zuständige Polizei der Grafschaft Lancashire bestätigte, dass ihr der Vorfall bei den Dreharbeiten in Blackpool bekannt sei. Man habe Kontakt zu den Veranstaltern aufgenommen, außerdem sei eine formelle Beschwerde eingegangen. Ein Mobiltelefon sei sichergestellt worden. Nun werde geprüft, ob Straftaten vorliegen, teilte ein Polizeisprecher mit. (spot/cw)