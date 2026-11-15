Heute, 13:05h 2 Min.

2 Min.



Das kostenlose Angebot richtet sich an queere Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren mit ukrainischem Bezu (Bild: Düsseldrama / Lukas Marvin Thum)

Im Dezember veranstaltet das Theaterensemble Düsseldrama im Haus der Jugend Düsseldorf den Intensiv-Theaterworkshop "Sprachnachricht aus dem Krieg". Die Leitung hat Regisseur und queer.de-Autor Marvin Wittiber.



Das kostenlose Angebot richtet sich an queere Jugendliche und junge Erwachsene sowie Allies zwischen 16 und 27 Jahren mit Bezug zur Ukraine  etwa durch die eigene Herkunft, Familie, Freundschaften, Sprache oder persönliches Engagement. Gesucht werden Teilnehmende, die Lust haben, mit Theater, Text, Stimme, Sound und eigenen Ideen zu experimentieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Welche persönlichen Erfahrungen sie einbringen möchten, entscheiden die Teilnehmenden selbst.



Im Mittelpunkt des Projekts steht junges queeres Leben in und aus der Ukraine während des russischen Angriffskriegs. Für die Recherche reiste das Team von Düsseldrama im Juli nach Lwiw und Kyjiw und führte Interviews mit jungen queeren Ukrainer*­innen sowie mit LGBTI- und feministischen Organisationen vor Ort. Diese Stimmen treffen nun in Düsseldorf auf die Perspektiven junger Menschen mit Bezug zur Ukraine.



"Eine Sprachnachricht ist nah, auch wenn jemand weit weg ist. Sie trägt Atem, Pausen, Müdigkeit, Humor, Angst und Zärtlichkeit in sich", heißt es in der Ankündigung. "Was erzählt eine Stimme aus der Ferne? Welche Geräusche gehören zu einem Alltag, der trotz Krieg weitergeht? Und was entsteht, wenn aus Zuhören eine Antwort wird?"

- Werbung -



Gemeinsam mit dem künstlerischen Team entwickeln die Teilnehmenden aus Interviews, Sprachnachrichten, eigenen Texten, Geräuschen und Ideen eine dokumentarische Audio-Performance.



Der Workshop findet am Samstag, 5. Dezember, und Sonntag, 6. Dezember 2026, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt, außerdem am Freitag, 11. Dezember, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 12. Dezember, von 10 bis 17.30 Uhr. Die Ergebnisse werden am Samstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 13. Dezember, um 18 Uhr in öffentlichen Abschlusspräsentationen gezeigt.



Voraussetzung für die Teilnahme ist, an allen Workshopterminen und beiden Abschlusspräsentationen dabei sein zu können. Der Workshop findet auf Deutsch und Ukrainisch statt. Anmeldungen sind bis zum 30. November 2026 über das Anmeldeformular auf der Website des Jugendrings Düsseldorf möglich. Fragen beantwortet Marvin Wittiber per E-Mail an .