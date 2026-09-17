

Julien Ferrat mit seinem 11,96-Euro-Schild (Bild: Die Mannheimer)

Heute, 13:38h 2 Min.

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Der Mannheimer Stadtrat Julien Ferrat (35) geht gegen das wegen seiner mutmaßlichen Sexparty im Rathaus verhängte Ordnungsgeld in Höhe von 750 Euro vor. Das Ordnungsgeld war letzte Woche im Gemeinderat beschlossen worden, weil es sich dabei um eine "unzulässige Veranstaltung" gehandelt habe (queer.de berichtete).



Ferrat hat gegen die Strafe nach eigenen Angaben am Montag Rechtsaufsichtsbeschwerde beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereicht. Seine Begründung: "Meines Erachtens liegt seitens des Mannheimer Gemeinderats eine Kompetenzüberschreitung vor. Es wurde ein Ordnungsgeld für einen Sachverhalt verhängt, der keinen gröblichen Verstoß gegen die Gemeindeordnung darstellt", erklärte Ferrat.

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"Uneigennützig und verantwortungsbewusst"

In seiner Rechtsaufsichtsbeschwerde rügt Ferrat zum einen angebliche Verfahrensfehler. So hätte der Gemeinderat in Abwesenheit von Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) entscheiden müssen, ob dieser befangen sei oder nicht. Mit dem Stadtchef war Ferrat bereits wiederholt in Konflikt gekommen. Zudem argumentiert er, dass mit seiner Veranstaltung kein gröblicher Verstoß gegen die Gemeindeordnung vorliege, die besagt, dass Gemeinderatsmitglieder ihr Ehrenamt "uneigennützig und verantwortungsbewusst" ausüben müssten.



Das habe er getan: So habe ihm die am 28. August durchgeführte Veranstaltung nicht finanziell genützt, sondern geschadet. Er habe etwa das Schild "Swingerparty im Rathaus 2026" selbst bezahlt (11,96 Euro), ebenso wie eine schwarze Decke (16 Euro) und eine Luftmatratze (89,99 Euro). Diese Utensilien seien in einer Charity-Auktion versteigert worden, was der Aidshilfe zugutegekommen sei. Zudem, so argumentiert Ferrat, sei bei der Veranstalung "penibelst" auf Safer Sex geachtet worden und der Raum sei "verantwortungsbewusst in einem ordnungsgemäßen Zustand hinterlassen" worden.



Ferrat hatte die Party wochenlang öffentlich angekündigt. "Gruppensex mit dem Stadtrat dürfte das Nonplusultra an Bürgernähe sein", erklärte er im August. Rund 50 Menschen hätten damals Interesse bekundet (queer.de berichtete). Die Stadt äußerte erhebliche Zweifel an der Zulässigkeit und stoppte einen ersten Aufruf im Amtsblatt (queer.de berichtete).



Nach Ferrats Angaben nahmen dann neun Personen an der Party teil, sieben Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 28 und 55 Jahren. Ferrat bezeichnete die Swingerparty als "politische Protestaktion" (queer.de berichtete). (cw)