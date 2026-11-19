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Die Kaulitz-Brüder werden am 5. Dezember keine Show-Konkurrenz haben (Bild: ZDF)

Am Samstag, 5. Dezember, feiert "Wetten, dass..?" sein Comeback im ZDF  erstmals mit Bill und Tom Kaulitz (37) als Moderatoren. Um 20:15 Uhr übernehmen die Tokio-Hotel-Zwillinge die traditionsreiche Samstagabendshow und treten damit die Nachfolge von Thomas Gottschalk (76) an. Für ihre Premiere haben sie bereits prominente Gäste angekündigt: Die Hollywoodstars Dwayne Johnson (54) und Kevin Hart (47) werden ihren neuen Film "Jumanji: Open World" vorstellen.



Die Erwartungen an das Comeback des Showklassikers sind hoch. Doch können die Brüder an die Quotenerfolge der vergangenen Ausgaben anknüpfen? Gottschalks letzte "Wetten, dass..?"-Sendung verfolgten im November 2023 mehr als zwölf Millionen Zuschauer.



Das Erste startet eine neue Krimireihe



Im Kampf um die Einschaltquoten setzt die Konkurrenz auf ein ganz anderes Programm. Das Erste schickt eine neue Krimireihe ins Rennen. Um 20:15 Uhr startet "Mord im Revier  Ein Ruhrpott-Krimi" mit dem Film "Die tote Braut". Im Mittelpunkt steht die aus Berlin strafversetzte Kommissarin Lou Baum (Caro Cult), die in einem kleinen Polizeirevier im Ruhrgebiet landet. Gemeinsam mit ihrem neuen Kollegen Kerem "Gianni" Ergin (Eidin Jalali) muss sie den Tod einer jungen Frau aufklären. Direkt im Anschluss folgt um 21:45 Uhr mit "Das Horrorhaus von Hünxe" der zweite Film der neuen Reihe.

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Hollywoodstars auch bei der Konkurrenz

Während das ZDF Hollywoodprominenz ins Studio holt, setzen die privaten Konkurrenten auf bekannte Kinofilme. VOX zeigt um 20:15 Uhr "Sherlock Holmes" aus dem Jahr 2009 mit Robert Downey Jr. (61) und Jude Law (53). RTL sendet zur gleichen Zeit den Abschluss der "Harry Potter"-Reihe: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes  Teil 2".



Auch ProSieben setzt auf Action und zeigt "Mission: Impossible  Rogue Nation" aus dem Jahr 2015 mit Tom Cruise (64) in der Hauptrolle. Sat.1 schlägt dagegen mit der Komödie "Sister Act  Eine himmlische Karriere" aus dem Jahr 1992 ruhigere Töne an. Darin spielt Whoopi Goldberg (71) eine Nachtclubsängerin, die sich in einem Kloster vor Gangstern versteckt.

Stefan Raab und Barbara Schöneberger kommen eine Woche später zurück

Eine große Samstagabendshow sucht man im Gegenprogramm dagegen vergeblich. RTL scheint dem direkten Quotenduell mit "Wetten, dass..?" lieber aus dem Weg zu gehen. Die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Show "Wer weiß wie wann was war?  Die Show der Generationen" mit Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (60) kehrt jedenfalls erst eine Woche später, am 12. Dezember, zurück. (spot/cw)