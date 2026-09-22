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Rund 45 Prozent der queeren Erwachsenen in den USA haben mindestens eine*n ihrer heutigen Freund*innen ursprünglich online kennengelernt. Bei nicht-queeren Befragten liegt dieser Anteil mit 22 Prozent nicht einmal halb so hoch. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Befragung des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center.



Besonders bemerkenswert: Der deutliche Vorsprung queerer Menschen lässt sich nicht allein damit erklären, dass die queere Bevölkerung im Durchschnitt jünger ist. Laut den Studienautorinnen Olivia Sidoti und Colleen McClain bleibt der Unterschied zwischen queeren und nicht-queeren Erwachsenen auch dann bestehen, wenn Faktoren wie das Alter statistisch herausgerechnet werden.



Die Pew-Umfrage nennt zwar keinen Grund für den großen Unterschied zwischen queeren und nicht-queeren Menschen in dieser Frage. Eine am 5. November veröffentlichte Pew-Auswertung könnte aber einen Hinweis geben: Demnach nennen 73 Prozent der queeren Mitglieder von Online-Communitys das Gefühl, dort akzeptiert zu werden, als Grund für ihre Teilnahme  bei nicht-queeren Befragten sind es nur 51 Prozent. Zudem dürften queere Menschen  vor allem außerhalb von Großstädten und in konservativeren Regionen  schlicht seltener zufällig auf Gleichgesinnte treffen. Das Netz überbrückt diese geografische Streuung.

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Junge Generationen ebenfalls überdurchschnittlich vernetzt

Neben der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität prägt vor allem das Alter, wie häufig Freundschaften digital entstehen. Unter den 18- bis 29-Jährigen geben 43 Prozent an, mindestens eine*n Freund*in online kennengelernt zu haben. In den höheren Altersgruppen nimmt diese Zahl immer mehr ab: Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es noch 30 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen 16 Prozent und bei Menschen im Rentenalter (ab 65 Jahren) lediglich acht Prozent.



Das Vorurteil, digitale Freundschaften blieben rein virtuell, widerlegen die Daten deutlich: Unter allen Erwachsenen mit Online-Freund*innen haben 85 Prozent mindestens eine dieser Personen inzwischen auch im echten Leben getroffen. Lediglich 15 Prozent gaben an, bisher keine dieser Bekanntschaften persönlich gesehen zu haben. Dieses Muster zieht sich durch nahezu alle Bevölkerungsgruppen  selbst über sämtliche Altersklassen hinweg haben mindestens acht von zehn Befragten den Schritt ins Offline-Leben gemacht.

Die Bewertung digitaler Bindungen hängt stark von den eigenen Erfahrungen ab. Während insgesamt rund die Hälfte der Amerikaner*innen am Wert online entstandener Beziehungen zweifelt, sind 62 Prozent der Menschen mit mindestens einer Online-Freundschaft überzeugt, dass solche Kontakte genauso bedeutsam sein können wie klassische Offline-Freundschaften. Bei Menschen, die ihren gesamten Freundeskreis offline kennengelernt haben, teilen hingegen nur 25 Prozent diese Einschätzung.



Die Analyse wurde vergangene Woche im Rahmen der Pew-Knight Initiative veröffentlicht. Ziel des Projekts ist es, den Wandel der amerikanischen Informations- und Medienlandschaft umfassend zu untersuchen. Basis der Auswertung ist eine repräsentative Befragung von 9.750 erwachsenen Amerikaner*innen in einem Panel, die zwischen dem 26. Mai und dem 1. Juni durchgeführt wurde. (dk)