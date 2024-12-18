Von Axel Winter

Heute, 03:39h 6 Min.

Heute, 03:39h 6 Min.

Der Südostwind pfeift über eine Brache am Rand der Innenstadt. Ein paar Kirchen, eine Moschee, dazwischen Gras und Schotter, dahinter die Felswand des Tafelbergs. Hier stand einmal District Six, ein lautes, buntes Viertel, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft Tür an Tür lebten. 1966 erklärte das Apartheid-Regime das Gebiet zur "weißen" Wohnzone, in den folgenden Jahren wurden rund 60.000 Bewohner*­innen vertrieben und ihre Häuser mit Bulldozern plattgemacht.



Wer verstehen will, warum Kapstadt heute als queere Hauptstadt Afrikas gilt, sollte genau hier anfangen: im District Six Museum an der Buitenkant Street. Denn zur Geschichte des Viertels gehört auch Kewpie. Die Dragqueen und Friseurin, Jahrgang 1941, machte ihren Salon zum Treffpunkt der queeren Szene von District Six und stand im Ambassador Club vor vollem Haus auf der Bühne. Hunderte Fotos aus den Fünfziger- bis frühen Achtzigerjahren, die sie dem queeren Archiv GALA überließ, zeigen ausgelassene Dragpartys, Bälle und eine Community, die sich ihren Glamour nicht nehmen ließ  bis das Gesetz über getrennte Wohngebiete auch sie aus ihrem Viertel vertrieb. 2018 widmeten das Museum und GALA ihr eine viel beachtete Ausstellung.



Kapstadts Queer Icon: Kewpie in den 1970er Jahren vor ihrem Salon (Bild: District Six Museum)

Keine Befreiung ohne queere Befreiung



Kewpies Geschichte zeigt, wie eng in Südafrika Rassismus und Queer­feindlichkeit miteinander verflochten waren  und deshalb auch der Widerstand dagegen. Der Aktivist Simon Nkoli aus Soweto, der als Anti-Apartheid-Kämpfer im Gefängnis saß und sich dort outete, brachte es 1990 beim ersten Pride-Marsch des Kontinents in Johannesburg auf den Punkt: Er könne als Schwarzer Mann nicht frei sein, wenn er nicht auch als schwuler Mann frei sei.



In Kapstadt stand der Arzt Ivan Toms für diese Haltung. In den Achtzigern baute er eine Klinik im informellen Siedlungsgebiet Crossroads am Stadtrand auf, wo er als einziger Arzt für rund 60.000 Menschen zuständig war. Er gründete die End Conscription Campaign gegen den Wehrdienst in der Apartheid-Armee mit und hungerte 1985 drei Wochen lang in der St George's Cathedral gegen den Einsatz von Soldaten in den Townships. Weil er den Wehrdienst verweigerte, wurde der offen schwule Mediziner zu 21 Monaten Haft verurteilt. Später leitete er das Gesundheitsamt der Stadt.

- Werbung -



Ehe für alle elf Jahre vor Deutschland

Die Kathedrale lohnt einen Besuch: Hier predigte später Erzbischof Desmond Tutu, der sich bis zu seinem Tod 2021 unermüdlich für queere Menschen einsetzte und sagte, in einen homophoben Himmel wolle er nicht. Dass die Befreiungsbewegung ANC lesbische und schwule Mitstreiter*innen nicht im Stich ließ, hatte Folgen: 1996 trat eine Verfassung in Kraft, die als erste der Welt ausdrücklich Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung verbietet. 2006 folgte als erstes Land Afrikas die Ehe für alle, 2024 ein eigenes Gesetz gegen Hasskriminalität.



Freiheit auf dem Papier ist allerdings noch keine Sicherheit im Alltag. Vor allem Schwarze Lesben und trans Menschen in den Townships erleben weiterhin Gewalt. Und als Kapstadt den Zuschlag für den WorldPride 2028 bekam, rief ein örtlicher Pastor sogar dazu auf, die Stadt "queerfrei" zu machen. Organisationen wie das Triangle Project, 1981 noch zu Apartheid-Zeiten gegründet, kämpfen deshalb weiter.



Green Market Square im Central Business District (CBD) von Kaptstadt (Bild: Cape Town Tourism)

Zwischen Tafelberg und Township



Kapstadt im Dezember, Januar oder Februar ist Hochsommer pur: trocken, sonnig, oft windig. Ein Muss ist der Tafelberg  entweder mit der Seilbahn oder zu Fuß, dann aber am besten in der Gruppe. Wer früh aufsteht, erlebt den Sonnenaufgang vom Lion's Head. Danach lockt der Botanische Garten Kirstenbosch am Osthang des Bergs, im Sommer mit Open-Air-Konzerten. Ein Tagesausflug führt über die spektakuläre Küstenstraße am Chapman's Peak zum Kap der Guten Hoffnung und zu den Pinguinen am Boulders Beach, ein anderer ins Weinland rund um Stellenbosch und Franschhoek.



Die Apartheid-Geschichte begegnet einem auch jenseits von District Six. Von der V&A Waterfront legen die Fähren nach Robben Island ab, wo Nelson Mandela 18 Jahre lang inhaftiert war. Und wer Kapstadt nicht nur von der Sonnenseite kennenlernen will, bucht eine Tour mit lokalen Guides durch Langa, das älteste Township der Stadt. Ein Wort zur Sicherheit: Die Kriminalitätsrate in Südafrika ist hoch. Das Smartphone gehört in die Tasche, abends fährt man besser mit Uber oder Taxi als zu Fuß.



Street-Art in Woodstock (Bild: Cape Town Tourism)

Wo die Szene feiert



Das Herz des queeren Nachtlebens schlägt nach wie vor in De Waterkant. Das Café Manhattan gilt als älteste queere Bar Afrikas und ist seit 1994 das Wohnzimmer der Community. Das Magazin "Time Out" nahm es in diesem Jahr gemeinsam mit dem Pink Candy, dem Dragclub an der Strand Street, in seine Liste der großartigsten queeren Locations der Welt auf. In der Crew Bar wird bis in den frühen Morgen getanzt.



Wer es weniger poliert mag, zieht ein paar Straßen weiter nach Gardens: Im Club Evol an der Hope Street haben Partykollektive wie Death of Glitter, Chaos!, Reverence und Bathhouse eine junge, diverse Underground-Szene geschaffen, in der Ballroom, Gqom und Techno den Ton angeben. Lesben und genderdiverse Menschen treffen sich in der Duchess Lounge im Studierendenviertel Observatory.



Ein Pflichttermin im Dezember ist das MCQP, das Mother City Queer Project. Die Kostümparty mit wechselndem Motto steigt seit 1994 und gilt als größte queere Party des Kontinents.



Regenbogenzebrastreifen in Greenpoint (Bild: Cape Town Tourism)

Countdown zum WorldPride



Noch lauter wird es im Februar: Die Cape Town Pride läuft 2027 vom 5. bis 28. Februar, das Motto lautet "Loud in Every Colour". Höhepunkt sind Parade und Mardi Gras am 27. Februar, die Parade startet in De Waterkant. Infos gibt es auf cptpride.org.



Und dann kommt 2028: Kapstadt richtet als erste Stadt Afrikas den WorldPride aus. Im Sommer haben die Organisator*innen beim WorldPride in Amsterdam schon einmal Anlauf genommen. Von der Amstel an den Tafelberg  auf genau dieser Strecke fliegt KLM Royal Dutch Airlines jeden Tag.



Zum Schluss lohnt sich noch einmal der Blick auf die Brache von District Six. Seit dem Ende der Apartheid kehren nach und nach ehemalige Bewohner*innen zurück, neue Häuser entstehen. Langsam wächst hier wieder ein Viertel. Ein bisschen wie Kewpie es sich gewünscht hätte: laut, bunt und für alle.



Im ersten Teil unserer Serie "Travel Well" ging es nach Aruba (queer.de berichtete). Einen Überblick über Kapstadts queere Kunst- und Strandszene gab es bereits im vergangenen Jahr (queer.de berichtete).