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Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller wird beim Filmfestival im kalifornischen Palm Springs geehrt. Hüller erhalte den Spotlight Award als Schauspielerin für ihre vier Rollen in diesem Jahr in "Digger", "Vaterland", "Project Hail Mary" und "Rose", teilte das Festival auf der Plattform X mit. Der Preis wird zum Auftakt des Festivals überreicht, das vom 7. bis 18. Januar 2027 läuft.



Die im thüringischen Suhl geborene Schauspielerin ist in Hollywood aktuell wohl die gefragteste deutsche Schauspielerin. 2024 war sie für ihre Rolle im Justizdrama "Anatomie eines Falls" von Justine Triet für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin im Rennen. Spekuliert wird schon, ob sie mit den queeren Filmen "Rose" oder "Vaterland" auch bei den Academy-Awards im kommenden Jahr eine Chance hat.



Die Schauspielerin hat bereits zwei Mal den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin gewonnen: für "Anatomie eines Falls" (2023) sowie für die Tragikomödie "Toni Erdmann" (2016). Bereits 2023 war Hüller zweifach nominiert worden  neben "Anatomie eines Falls" auch für ihre Rolle in "The Zone of Interest".



Bei den Palm Springs International Film Awards werden regelmäßig prominente Hollywoodstars ausgezeichnet. Die Veranstaltung gilt auch als wichtiger Termin während der US-Filmpreissaison. (dpa/cw)