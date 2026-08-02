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Archivbild: Menschen beim Hamburg Pride 2025 (Bild: Bettina Sulzbacher)

Der Christopher Street Day in Hamburg steht im kommenden Jahr unter dem Motto "Gemeinsam nach vorne  Hamburg demonstriert für Menschenrechte!". Das teilte der Verein Hamburg Pride am Montag mit. Die Pride Week 2027 beginnt am 31. Juli, die CSD-Demonstration zieht am 7. August durch die Stadt.



Mit dem Motto wolle man deutlich machen: "Wir lassen uns nicht unsichtbar machen", so die Veranstaltenden. "Gerade jetzt, wo demokratiestärkende Förderungen gekürzt werden, die Existenz queerer Schutzräume bedroht ist und Hass­kriminalität unaufhörlich steigt, zeigen wir umso mehr unsere Sichtbarkeit und fordern unsere Rechte aktiv ein." Der Aufruf richte sich ausdrücklich nicht nur an die queere Community, sondern an die gesamte Hamburger Stadtgesellschaft.



"Menschenrechte sind nicht verhandelbar!", erklärten die Co-Vorsitzenden Christoph Kahrmann und Hans-Dieter Pralle. "Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt, Mut und eine klare Haltung. Mit dem CSD 2027 zeigen wir: Hamburg steht für Vielfalt, Freiheit und Gleichberechtigung."



Das Motto wurde traditionell in einem Workshop gemeinsam mit Mitgliedern von Hamburg Pride sowie Vertreter*­innen queerer Vereine, Netzwerke und Parteien entwickelt. In diesem Jahr hatte der Hamburger CSD unter dem Motto "Solidarisch queer. Haltung zeigen  für eine Zukunft ohne Angst!" gestanden. Eine Woche nach dem Anschlag am Rande des Berliner CSD demonstrierten Anfang August nach Angaben von Polizei und Veranstaltenden rund 300.000 Menschen in der Hansestadt  so viele wie nie zuvor (queer.de berichtete). (mize)