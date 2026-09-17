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Katharina Thalbach als Agnes in "Lieblingsmenschen" (Bild: Anne Wilk / Nordpolaris)

Die queere Tragikomödie "Lieblingsmenschen" über die Freundschaft zwischen einem schwulen Geflüchteten und einer 101-Jährigen hat am ersten Wochenende rund 145.000 Zuschauer*­innen in die Kinos gelockt. Die Zahl einschließlich Vorpremieren nannte das Branchenportal Insidekino. Damit landete der Film von Helena Hufnagel auf Platz zwei der deutschen Kinocharts  geschlagen nur vom Blockbuster "Die Tribute von Panem  Sunrise on the Reaping", der rund 565.000 Menschen anlockte. Auf Rang drei folgte die klischeereiche Coming-out-Komödie "Der perfekte Urlaub" mit etwa 117.500 Besucher*­innen.



Der Film "Lieblingsmenschen" erzählt von Amir (Bardo Böhlefeld), einem 31-jährigen schwulen Geflüchteten aus dem Iran, der in Berlin dringend eine Wohnung braucht. Die 101-jährige Agnes (Katharina Thalbach) fühlt sich zu jung fürs Altersheim, kommt im Alltag aber kaum noch allein zurecht und sucht Unterstützung. Ausgerechnet den Mann, den sie zuvor von ihrer Lieblingsparkbank verjagt hat, nimmt sie schließlich als Mitbewohner auf. Aus der Zweck-WG wird eine tiefe Freundschaft (Filmkritik von queer.de). In weiteren Rollen sind unter anderem Ulrike Kriener, Ronald Zehrfeld und Jannik Schümann zu sehen.



Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit (queer.de berichtete). Bei der Berliner Premiere war Altkanzlerin Angela Merkel als Überraschungsgast dabei (queer.de berichtete). Weltpremiere hatte der Film im Juni beim Filmfest München gefeiert.



Hauptdarsteller Böhlefeld sieht in dem Stoff eine Antwort auf die gesellschaftliche Spaltung: "Die Welt braucht wieder mehr Pathos und Liebe", sagte er im Interview mit queer.de. Wer die wahre Geschichte sehen will, findet in der Arte-Mediathek eine Reportage, die die ungewöhnliche WG monatelang begleitet hat (queer.de berichtete). (cw)