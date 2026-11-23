Heute, 07:48h 2 Min.

2 Min.

Dass Luca Guadagnino (55) bei der Neuverfilmung von Bret Easton Ellis' Kultroman "American Psycho" Regie führen sollte, ließ die Fans des schwulen Filmemachers und der berühmten Vorlage aufhorchen. Nun aber erklärte Guadagnino im Podcast "Crew Call", dass er nicht mehr an der Lionsgate-Produktion beteiligt sei.



"Scott Z. Burns hat ein fantastisches Drehbuch geschrieben", sagte er im Gespräch mit Moderator Anthony D'Alessandro, "leider wird daraus, was mich angeht, doch nichts." Wie es um das Filmprojekt bestellt ist, darüber schwieg sich der Regisseur von "Queer" und "Call Me by Your Name" aus. Eine Stellungnahme des Studios liegt noch nicht vor.

- Werbung -



Dass Guadagnino sich in Gesprächen für den Regieposten von "American Psycho" befunden hatte, war im Oktober 2024 angekündigt worden. Der italienische Filmemacher sei "ein brillanter Künstler und der perfekte Visionär, um eine völlig neue Interpretation" von Ellis' Vorlage zu schaffen, hieß es vonseiten des Filmstudios .



Die berühmte erste Verfilmung von "American Psycho"



Bret Easton Ellis' 1991 erschienener Roman "American Psycho" wurde im Jahr 2000 verfilmt. Unter der Regie von Mary Harron ("I Shot Andy Warhol") spielt Christian Bale (52) in der gleichnamigen Gesellschaftssatire einen New Yorker Investmentbanker, der ein zweites Leben als Serienmörder führt.

Bale schuf mit dem Wall-Street-Yuppie einen Kultcharakter des Kinos. Dem Darsteller, der in seine Schuhe schlüpfen würde, wünschte der Oscarpreisträger seinerzeit viel Erfolg. "Wer es mal ausprobieren möchte, soll es einfach versuchen", sagte er im März dieses Jahres in einem Interview mit dem Filmmagazin "Hollywood Reporter".



Er selbst habe die Arbeit an "American Psycho" in bester Erinnerung. "Ich liebte es, den Film mit Mary Harron zu drehen", sagte Bale. Die Entscheidung, die berühmte Vorlage abermals zu verfilmen, bezeichnete der Schauspieler als "mutig". Dem Team wünschte er dennoch "alles Gute". (spot/cw)