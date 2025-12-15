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Der Max-Spohr-Preis ehrt Persönlichkeiten, Unternehmen und Organisationen, die sich für die Gleich­behandlung queerer Menschen einsetzen (Bild: Berufsverband VK)

Die Bewerbungsphase für den Max-Spohr-Preis 2027 hat begonnen. Unternehmen, Kommunen und Behörden, die sich für ein vorurteilsfreies und wertschätzendes Arbeitsumfeld für queere Beschäftigte einsetzen, können sich noch bis zum 31. Dezember 2026 bewerben. Verliehen wird der Preis am 23. April 2027 im Festsaal des Alten Rathauses in Leipzig.



Die Diversity-Auszeichnung wird seit 2001 vom queeren Berufsverband VK, dem früheren Völklinger Kreis, vergeben. Mit dem Preis wolle man Organisationen aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft sichtbar machen, "die sich für Vielfalt, Chancengleichheit und die Akzeptanz queerer Menschen im Arbeitsleben einsetzen", erklärte Vorstandsmitglied Markus S. Wagner. Zuletzt waren im April 2026 in Frankfurt am Main unter anderem die Hays AG, die Stadtverwaltung Bielefeld und das Bundeskriminalamt ausgezeichnet worden (queer.de berichtete).



Ausgezeichnet werden große sowie kleine und mittlere Unternehmen, Kommunen und der öffentliche Dienst. Hinzu kommen Sonder- und Ehrenpreise für innovative Projekte oder Persönlichkeiten. Bewertet werden unter anderem die Nachhaltigkeit und strukturelle Verankerung von Diversity-Strategien, die Inklusion queerer Menschen in der Unternehmenskultur sowie die externe Kommunikation. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Jury, die ihre Arbeit bereits aufgenommen hat. Ihr gehören unter anderem Vertreter*­innen des VK und des Netzwerks Wirtschaftsweiber, frühere Preisträger*­innen sowie die Queer­beauftragte der Bundes­regierung, Sophie Koch, an. Die Bewerbungsunterlagen stehen auf der Website des Preises zur Verfügung.



Namensgeber ist der Leipziger Verleger Max Spohr (1850-1905), der als einer der Ersten Bücher zur Homosexualität veröffentlichte. 1897 gründete er gemeinsam mit Magnus Hirschfeld und weiteren Mitstreitern in Berlin das Wissenschaftlich-humanitäre Komitee, die erste bekannte Organisation für die Rechte homo­sexueller Menschen weltweit. (cw)