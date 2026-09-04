

Helder Onkelinx (li.) und Felix Braeckman spielen die Hauptrollen in der belgischen Serie "De Klas van 2000" (Bild: VRT)

Heute, 10:41h 5 Min.

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Die International Academy of Television Arts & Sciences hat am Montagabend zum 54. Mal die International Emmy Awards vergeben. Durch die Gala in New York mit 64 Nominierten aus 22 Ländern führte der offen schwule US-Schauspieler Michael Urie ("Ugly Betty").



In der Kategorie "Kurzformat-Serie" gewann die belgische Produktion "De Klas van 2000". Die sechsteilige Serie des flämischen Streamingportals VTM GO erzählt von dem Familienvater Seb, der seiner jugendlichen Tochter im Zuge der Trennung von ihrer Mutter von seiner Homosexualität und einer Jugendliebe mit einem früheren Mitschüler berichtet. In Deutschland ist die Serie derzeit noch nicht zu sehen.

In der Sparte "Comedy-Serie" setzte sich die zweite Staffel der argentinischen Netflix-Satire "División Palermo" durch. Die Serie über eine inklusive Bürgerwehr in Buenos Aires verfügt über ein diverses Ensemble mit queeren Figuren und Darsteller*innen wie dem offen schwulen Schauspieler Hernán Cuevas.

Mehrere weitere nominierte Produktionen mit queeren Inhalten gingen ohne Auszeichnung aus. Das brasilianische HBO-Max-Drama "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", das die Geschichte eines heimlich schwulen Flugbegleiters im Brasilien der 1980er-Jahre und seinen Schmuggel von HIV-Medikamenten aus den USA schildert, unterlag in der Kategorie "Fernsehfilm / Miniserie" der britischen BBC-Produktion "Prisoner 951". In der Kategorie "Sport-Dokumentation" musste sich das Porträt "Tom Daley: 1.6 Seconds" über den britischen Olympiasieger im Turmspringen und queeren Aktivisten der südafrikanischen Dokumentation "The Philipstown Wirecar Grand Prix" geschlagen geben. Außerdem war die achtteilige philippinische Jugendserie "Love at First Spike" in der Kategorie "Kids: Live-Action" nominiert worden, die von einem queeren Jungen-Volleyballteam an einer Schule handelt. In dieser Kategorie gewann am Ende die britische Reihe "Dexter Procter".

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Warum "Heated Rivalry" nicht nominiert wurde

Für Diskussionen hatte bereits im Vorfeld das vollständige Fehlen der kanadischen Eishockey-Serie "Heated Rivalry" gesorgt, die weder bei den amerikanischen noch bei den internationalen Emmys auch nur eine Nominiert erhalten hatte. Bei der Nominierung der regulären US-Primetime-Emmys im Sommer war "Heated Rivalry" aus formalen Gründen nicht zugelassen. Die Television Academy setzt für eine Teilnahme eine amerikanische Produktionsbeteiligung voraus  die Serie wurde jedoch vollständig in Kanada für Bell Media und den Streamingdienst Crave produziert. HBO Max erwarb erst nachträglich die US-Ausstrahlungsrechte.



Bei den International Emmys war "Heated Rivalry" regulär teilnahmeberechtigt und wurde auch offiziell eingereicht. Bei der Bekanntgabe der Nominierungen Ende September berücksichtigten die Jurys die Serie jedoch weder in der Kategorie "Drama-Serie"  hier gewann am Montag das französische Historiendrama "Carême"  noch in den Schauspielkategorien für die Hauptdarsteller Connor Storrie und Hudson Williams. Eine inhaltliche Begründung nannte die International Academy nicht. Deren Präsident Bruce L. Paisner verwies lediglich allgemein auf die hohe internationale Konkurrenz. Die Nicht-Nominierung löste bei Medien und Fans deutliche Kritik aus, war die Serie doch der Überraschungserfolg der vergangenen TV-Saison.



In Kanada entwickelte sich aus dem Vorgang eine Debatte über die internationale Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Produktionen. J. Kelly Nestruck, TV-Kritiker der Tageszeitung "The Globe and Mail", äußerte Verständnis für die Kritik der Fans und warf die Frage auf, ob das Übergehen des internationalen Erfolgs auf strukturelle Nachteile eigenständiger kanadischer Produktionen im US-geprägten Preisbetrieb hindeute (Bezahlartikel). Weitere Kommentator*innen sprachen sich für eine Reform der Emmy-Regeln aus. In den sozialen Medien bedauerten Fans insbesondere die fehlende Nominierung für Storrie und Williams. Zugleich führten einzelne Stimmen an, dass traditionelle TV-Jurys romantisch-erotischen Formaten häufig zurückhaltend gegenüberstünden.



Abseits der Emmys wurde "Heated Rivalry" im laufenden Jahr mehrfach ausgezeichnet: Die Serie gewann 16 Canadian Screen Awards, also das kanadische Emmy-Äquivalent, sowie einen Peabody Award, den TCA Award als "Program of the Year" und einen GLAAD Media Award. Die Dreharbeiten für eine zweite Staffel laufen derzeit in Toronto.

Erfolg für deutsche Produktionen

Aus deutscher Sicht gab es etwas zu feiern: Die ARD-Dokumentation "Der talentierte Mr. F." setzte sich bei den International Emmy Awards in der Kategorie "Arts Programming" gegen drei internationale Mitbewerber durch. Damit geht bereits im vierten Jahr in Folge eine der Trophäen nach Deutschland.



Für die Berliner Filmemacher Moritz Henneberg und Julius Drost endet damit eine Geschichte, die mit einem Schock begonnen hatte. Die beiden hatten zwei Jahre an dem Animationsfilm "Butty" gearbeitet, ihrem Abschlussfilm. Im Mai 2024 erfuhren sie, dass jemand anderes damit Erfolge feierte. Ein US-Student hatte das Werk leicht bearbeitet, ihm einen neuen Titel gegeben und es als seine eigene Arbeit präsentiert. Er soll damit sogar Preise gewonnen und Fernsehinterviews gegeben haben.



Einen Anwalt schalteten Henneberg und Drost nicht ein. Stattdessen flogen sie in die USA, um den Mann persönlich zur Rede zu stellen, und ließen ihre Spurensuche mit der Kamera festhalten. Im Frühjahr 2026 gab es dafür bereits einen Spezial-Grimme-Preis.



Die zweite deutsche Hoffnung des Abends musste ohne Trophäe nach Hause gehen. Die ZDF-Kinderanimationsserie "Lenas Hof" war in der Kategorie "Kids: Animation" nominiert. Dort gewann die britische Produktion "The Scarecrows' Wedding".



Am erfolgreichsten bei der Verleihung war Großbritannien mit neun Trophäen, unter anderem für "Louis Theroux: The Settlers", die BBC-Miniserie "Prisoner 951" und "Educating Yorkshire". Britische Produktionen sind bei diesem Preis traditionell sehr erfolgreich. Zuletzt hatte 2014 ein anderes Land mehr Preise als die Brit*innen eingeheimst  damals war das Frankreich. (dk/spot)