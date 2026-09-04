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Die beiden Hauptdarsteller der kanadischen Erfolgsserie "Heated Rivalry", Connor Storrie und Hudson Williams, leben derzeit gemeinsam in einer Wohnung im kanadischen Toronto. Das bestätigte der 26-jährige Storrie in einem am Montag veröffentlichten Interview mit dem US-Magazin "Vogue", für dessen digitale Ausgabe "Best Dressed 2026" er auf dem Cover zu sehen ist. "Im Moment drehen wir, also wohne ich buchstäblich mit ihm zusammen, was großartig ist", sagte der US-Schauspieler im Gespräch mit "Vogue"-Redakteurin Chloe Malle. Der in Texas aufgewachsene Storrie lebt normalerweise in Los Angeles, Williams kommt aus Vancouver an der kanadischen Westküste.



Ursprünglich waren beide Schauspieler während der laufenden Dreharbeiten in einem Hotel untergebracht. Den Umzug in eine gemeinsame Wohnung begründete Storrie gegenüber dem Magazin mit ganz alltäglichen Bedürfnissen: "Wir waren in diesem Hotel, das ein großartiges Hotel war, aber ich brauchte einfach eine Waschmaschine. Ich brauchte eine Küche."



In dem Interview sprach Storrie zudem über das Verhältnis zu seinem Co-Star jenseits der Kamera. Obwohl beide ihre Outfits für öffentliche Auftritte auf dem roten Teppich nicht miteinander absprächen, gebe es zwischen ihnen eine "natürliche Stimmigkeit". "Wir sind aus demselben Holz geschnitzt, deshalb gibt es eine Menge Synchronizität", sagte Storrie. Gleichzeitig lobte er Williams' Stil: "Ich finde, Hudson sieht immer gut aus, aber er ist auch anders als ich  sein Stil hat etwas von Streetstyle oder etwas Kantiges, und darum beneide ich ihn immer ein bisschen."

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Beide betonen rein platonische Freundschaft

In "Heated Rivalry" verkörpern Storrie und Williams die rivalisierenden Eishockey-Profis Ilya Rozanov und Shane Hollander, die eine über Jahre geheim gehaltene Liebesbeziehung führen. Aufgrund der Chemie der beiden Hauptdarsteller spekulieren Fans in sozialen Netzwerken regelmäßig über ihr privates Verhältnis.



Erst Anfang November hatte sich Hudson Williams in der zweiten Staffel der CBC-Interviewsendung "The Assembly" klar dazu geäußert. Auf die direkte Frage eines Interviewers, ob er jemals mehr als Freundschaft für Storrie empfunden habe, antwortete der Kanadier: "Nein. Connor und ich haben schnell gemerkt, dass wir so etwas wie platonische Seelenverwandte sind, einfach völlig verliebt ineinander. Ich glaube, das hat unsere Freundschaft so stabil und schön gemacht  dass wir gemerkt haben, dass wir ganz wir selbst sein und jede Deckung fallen lassen können." Er fügte hinzu: "Dieser Mann und ich könnten zehn Stunden lang kuscheln, und es würde einfach nur Kuscheln bedeuten  einfach, dass wir einander sehr lieben, aber wir wollen keinen Sex miteinander."

Die zweite Staffel der Crave-Produktion "Heated Rivalry" basiert maßgeblich auf Rachel Reids Fortsetzungsroman "The Long Game". Ein konkretes Startdatum steht noch nicht fest. Serienschöpfer Jacob Tierney hatte im Oktober gegenüber dem US-Sender CBS jedoch eine Veröffentlichung im späten Frühjahr 2027 in Aussicht gestellt. In Deutschland ist die Reihe im kostenpflichtigen Streamingportal HBO Max zu sehen.



Erst kürzlich gab es Berichte, wonach bereits im Anschluss an die sechsteilige zweite Staffel eine ebenfalls sechsteilige dritte Staffel sowie ein Spin-off-Kinofilm über Scott und Kip gedreht werden soll (queer.de berichtete). (cw)